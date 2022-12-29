У блакитній сукні: Дженніфер Лопес показала стильний різдвяний образ – фото біля ялинки

Співачка та акторка Дженніфер Лопес Різдво провела в родинному колі. Біля ялинки вона показала святковий образ від елітного бренду, який обрала цього року.

Світові знаменитості вже відсвяткували Різдво та показали добірку стильних образів для своїх шанувальниць. Тому, якщо ви ще не обрали, в чому будете на святковій вечері, то варіант аутфіту від Дженніфер Лопес стане у пригоді.

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Різдвяний look Дженніфер Лопес

Артистка поділилася кількома світлинами зі свята у своєму інстаграмі. Джей Ло позувала на камеру біля ялинки, яка стояла біля каміна. Для вечері з найріднішими вона обрала блакитну мінісукню від Gucci з великими воланами та принтом у вигляді маленьких бантів. Вбрання також прикрашали білі манжети і комір. Ця сукня з колекції Pre-Fall 2017.

Такий look гарно підкреслив довгі ноги Джей Ло, тож вона вирішила поєднати його з червоними туфлями на дуже високих платформах від бренду Valentino. Волосся вклала у стильний пучок ззаду, на обличчі зробила яскравий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червою помадою. Довершила аутфіт сережками у вигляді квітів від Van Cleef.



Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки



Новорічний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму зірки

Варіанти святкових аутфітів від знаменитостей