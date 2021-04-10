Різ Візерспун захопила стильним весняним образом: яскраве фото у саду

Знаменита голлівудська акторка Різ Візерспун поділилась з прихильниками новим весняним фото. Зірка зачарувала мережу трендовим аутфітом у гарній сукні.

Відома голлівудська зірка Різ Візерспун часто публікує фото на особистій сторінці. Цього разу вона поділилась стильним look, що підійде кожній.

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Образ Різ Візерспун

Знаменитість зробила світлину в саду, де вона вирішила влаштувати пікнік. Різ позувала перед камерою на клітчастому коврику, а біля неї лежала сумка з продуктами.

Для відпочинку на свіжому повітрі Візерспун обрала довгу бежеву сукню з білим квітковим принтом та стильним вирізом. Вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру акторки.

Біляве волосся знаменитість розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що ідеально завершив весняний образ. Різ підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.

Весна у повітрі. Хто ще хоче на пікнік?

– написала під фото Візерспун.



Різ Візерспун / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Прихильники голлівудської зірки засипали її компліментами у коментарях під фото: