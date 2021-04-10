Знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун поделилась с поклонниками новым весенним фото. Звезда очаровала сеть трендовым аутфитом в красивом платье.

Известная голливудская звезда Риз Уизерспун часто публикует фото на личной странице. На этот раз она поделилась стильным look, который подойдет каждой.

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Образ Риз Уизерспун

Знаменитость сделала фотографию в саду, где она решила устроить пикник. Риз позировала перед камерой на клетчатом коврике, а возле нее лежала сумка с продуктами.

Для отдыха на свежем воздухе Уизерспун выбрала длинное бежевое платье с белым цветочным принтом и стильным вырезом. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру актрисы.

Белокурые волосы знаменитость распустила и уложила нежными волнами. На лице она сделала легкий макияж, который идеально завершил весенний образ. Риз подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы розовой помадой.

Весна в воздухе. Кто еще хочет на пикник?

– написала под фото Уизерспун.



Риз Уизерспун / Фото из инстаграма Риз Уизерспун

Сторонники голливудской звезды засыпали ее комплиментами в комментариях под фото: