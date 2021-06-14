Різ Візерспун є однією з найпопулярніших акторок сучасного кінематографу. Однак вона зачаровує публіку не лише на телеекранах, а й в соціальних мережах.

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Літній look Різ Візерспун

Знаменитість часто публікує фотографії, які робить на подвір'ї власного заміського маєтку. Різ демонструє красиві аутфіти, якими підкреслює жіночність.

Днями акторка оприлюднила знімок, на якому постала перед камерою у красивій біло-бежевій смугастій сукні. Вбрання мало короткі рукави та лаконічний виріз в зоні декольте, який додавав ніжності. Поєднала look з відкритим літнім взуттям на низьких підборах.

Біляве волосся красуня вклала у легкі локони й забрала його назад, одягнувши на голову окуляри. Серед прикрас довершила аутфіт маленькими сережками-кільцями. Візерспун нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – ніжно-рожевою помадою.

Різ мило усміхалася, а в руках тримала гарний букет соняшників.



Різ Візерспун у літній сукні / Фото з інстаграму Різ Візерспун