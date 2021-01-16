Знаменита американська акторка Різ Візерспун замилувала мережу новим дописом. Зірка показала нового члена своєї сім'ї. Ним став песик Майор.

Улюблениця глядачів обожнює собак. На особистій сторінці в інстаграмі, на яку підписано 25 мільйонів користувачів мережі, Різ поширила світлину собачки, яка тепер також мешкатиме у її заміському будинку.

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Новий домашній улюбленець Різ Візерспун

Тепер у будинку зірки "Великої маленької брехні" живе чорний лабрадор на ім'я Майор. Цуценя позувало на газоні, Візерспун вдалося зробити неймовірно красивий кадр, який не залишився без уваги її прихильників.

У коментарях публікації фанати зазначають, що песик дуже милий, і не стримують свого захоплення.

Ласкаво просимо до нашої родини, Майоре!

– написала в дописі Різ.



Домашній улюбленець Різ Візерспун / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Зазначимо, акторка обожнює собак. Вона з безмежною любов'ю ставиться до кожної. Наразі у будинку знаменитості проживають чотири песики, які є справжніми членами її сім'ї: Хенк, американський бульдог Лу, французький бульдог Мінні Перл і чорний лабрадор Майор.