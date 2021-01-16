Знаменитая американская актриса Риз Уизерспун очаровала сеть новой публикацией. Звезда показала нового члена своей семьи.

Любимица зрителей обожает собак. На личной странице в инстаграм, на которую подписано 25 миллионов пользователей сети, Риз опубликовала фотографию собачки, которая теперь также будет жить в ее загородном доме.

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Новый домашний любимец Риз Уизерспун

Теперь в доме звезды "Большая маленькая ложь" живет черный лабрадор по имени Майор. Щенок позировал на газоне, Уизерспун удалось сделать невероятно красивый кадр, который не остался без внимания ее поклонников.

В комментариях публикации фанаты отмечают, что песик очень милый, и не сдерживают своего восторга.

Добро пожаловать в нашу семью, Майор!

– написала в заметке Риз.



Домашний любимец Риз Уизерспун / Фото из инстаграма Риз Уизерспун

Отметим, актриса обожает собак. Она с безграничной любовью относится к каждой. Сейчас в доме знаменитости проживают четыре собаки, которые являются настоящими членами ее семьи: Хэнк, американский бульдог Лу, французский бульдог Минни Перл и черный лабрадор Майор.