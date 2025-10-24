Ремейк кліпу "Океану Ельзи" вийшов на ютуб-каналі Жені Яновича, передає 24 Канал. Його створили напередодні прем'єри фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".
У кліпі знялись актор і сценарист Женя Янович, співак Brykulets, соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук, учасник гурту NAZVA Павло Гоц, блогер і стример Міша Лебіга, співачка Кажанна, стендапер Сергій Чирков та інші молоді музиканти, блогери й коміки.
Ми не намагалися перевершити оригінал. Але маємо одну перевагу – у нашому кліпі не один Святослав Вакарчук, а одразу троє (а може, навіть четверо)! Та ще кілька приємних камео, які точно змусять вас усміхнутися,
– йдеться у дописі артистів в інстаграмі.
Рімейк кліпу "Там, де нас нема": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Це неймовірно! А ще я несподівано виявила для себе той факт, що пісні 27 років, а я досі пам'ятаю весь текст. Дякую, хлопці, дякую ОЕ!"
- "Це так круто! Щось аж сльози на очах, всі слова досі пам'ятаю, але бачу Лебігу і сміюсь".
- "Я в приємному шоці. Мої улюблені люди в одному кліпі. Моя ностальгія прозвучала новими нотами. Всі перевтілення дуже круті".
- "Мати Василева! Це неймовірно прекрасно! Усі так гарно працювали".
- "Це прекрасно, я навіть слів підібрати не можу. Максимально детально підібрали образи, всі такі схожі. А вокал який".
Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" – документальний біографічний фільм про історію легендарного українського рок-гурту. Прем'єра стрічки відбудеться вже 6 листопада.
У фільмі зібрані унікальні архіви, невідомі факти й спогади про людей, які створювали й розвивали "Океан Ельзи". Режисером стрічки став Григорян Артем, а виробництвом займалась кінокомпанія KNIFE! Films.
"Багато речей, про які говориться в цьому фільмі, я особисто ніколи не розказував і не наважувався ділитись з іншими людьми. Ну, наприклад, деталі свого особистого життя, про своїх дітей, про ті речі, про які стараюся не говорити", – розповідав Святослав Вакарчук.