Ремейк кліпу "Океану Ельзи" вийшов на ютуб-каналі Жені Яновича, передає 24 Канал. Його створили напередодні прем'єри фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".

Теж цікаво Святослав Вакарчук розсекретив, як міг називатися гурт "Океан Ельзи"

У кліпі знялись актор і сценарист Женя Янович, співак Brykulets, соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук, учасник гурту NAZVA Павло Гоц, блогер і стример Міша Лебіга, співачка Кажанна, стендапер Сергій Чирков та інші молоді музиканти, блогери й коміки.

Ми не намагалися перевершити оригінал. Але маємо одну перевагу – у нашому кліпі не один Святослав Вакарчук, а одразу троє (а може, навіть четверо)! Та ще кілька приємних камео, які точно змусять вас усміхнутися,

– йдеться у дописі артистів в інстаграмі.

Рімейк кліпу "Там, де нас нема": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Це неймовірно! А ще я несподівано виявила для себе той факт, що пісні 27 років, а я досі пам'ятаю весь текст. Дякую, хлопці, дякую ОЕ!"

"Це так круто! Щось аж сльози на очах, всі слова досі пам'ятаю, але бачу Лебігу і сміюсь".

"Я в приємному шоці. Мої улюблені люди в одному кліпі. Моя ностальгія прозвучала новими нотами. Всі перевтілення дуже круті".

"Мати Василева! Це неймовірно прекрасно! Усі так гарно працювали".

"Це прекрасно, я навіть слів підібрати не можу. Максимально детально підібрали образи, всі такі схожі. А вокал який".

Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?