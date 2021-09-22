Рікі Вілсон розлютив антивакцинаторів своїм виступом: в чому справа

Британський рок-музикант та один із засновників і фронтмен групи Kaiser Chiefs виступив на фестивалі Isle of Wight у суботу та просив глядачів поаплодувати, якщо вони вакцинувались однією з перечислених ним препаратів. Але така ідея сподобалась не всім.

На відеороликах, оприлюднених в мережі, можна почути, як Рікі Вілсон каже: "Давайте зробімо це для антивакцинаторів", і шанувальники підтримали його. Він назвав препарати Pfizer, Moderna і AstraZeneca, якими вакцинуються від COVID-19, на що отримав оплески у відповідь.

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Але місцева телеведуча Джилліан Маккейт розкритикувала знаменитість за такі дії, а її прихильники та інші інтернет-користувачі звинуватили співака в "заохоченні дискримінації".

"Це найбільш депресивна сцена з маніпуляціями, яку я коли-небудь бачила в музичному світі. Скільки йому заплатили, щоб він став наркобароном? Просувайте сегрегацію і заохочуйте знущання", – заявила ведуча у твітері та додала відео із заходу.

Відповіді від музиканта не довелось довго чекати і він написав на власній сторінці у Twitter:

Я вірю в те, у що вірю. Ви використовуєте свій вплив кожен божий день, щоб поділитися тим, у що вірите, а я роблю це один раз, і ви називаєте мене маніпулятором? Будь ласка, дайте мені спокій в майбутньому,

– підкреслив чоловік.

Зараз люди тероризують інстаграм-сторінку музиканта коментарями, де обурюються його словами зі сцени.

Що відомо про інші заходи, де потрібна вакцинація