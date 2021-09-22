На відеороликах, оприлюднених в мережі, можна почути, як Рікі Вілсон каже: "Давайте зробімо це для антивакцинаторів", і шанувальники підтримали його. Він назвав препарати Pfizer, Moderna і AstraZeneca, якими вакцинуються від COVID-19, на що отримав оплески у відповідь.
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Але місцева телеведуча Джилліан Маккейт розкритикувала знаменитість за такі дії, а її прихильники та інші інтернет-користувачі звинуватили співака в "заохоченні дискримінації".
"Це найбільш депресивна сцена з маніпуляціями, яку я коли-небудь бачила в музичному світі. Скільки йому заплатили, щоб він став наркобароном? Просувайте сегрегацію і заохочуйте знущання", – заявила ведуча у твітері та додала відео із заходу.
Відповіді від музиканта не довелось довго чекати і він написав на власній сторінці у Twitter:
Я вірю в те, у що вірю. Ви використовуєте свій вплив кожен божий день, щоб поділитися тим, у що вірите, а я роблю це один раз, і ви називаєте мене маніпулятором? Будь ласка, дайте мені спокій в майбутньому,
– підкреслив чоловік.
Зараз люди тероризують інстаграм-сторінку музиканта коментарями, де обурюються його словами зі сцени.
Що відомо про інші заходи, де потрібна вакцинація
- Ймовірно, гості фестивалі, які прийшли послухати Рікі Вілсона, перед заходом повинні були вакцинуватись, оскільки ніхто у залі виступу не скандував проти чоловіка.
- Зважаючи на це, варто зазначити, що все більше світських подій обирають вакцинацію, аби убезпечити себе та інших від коронавірусу в час пандемії. До прикладу, Бал Інституту костюма та моди Met Gala, що пройшов всередині вересня.
- Також концерт лише для вакцинованих людей влаштував у Львові Святослав Вакарчук з гуртом "Океан Ельзи".