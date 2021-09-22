На видеороликах, опубликованных в сети, можно услышать, как Рики Уилсон говорит: "Давайте сделаем это для антивакцинаторов", и поклонники поддержали его. Он назвал препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которыми вакцинируются от COVID-19, на что получил аплодисменты в ответ.
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Но местная телеведущая Джиллиан Маккейт раскритиковала знаменитость за такие действия, а его сторонники и другие интернет-пользователи обвинили певца в "поощрении дискриминации".
"Это самая депрессивная сцена с манипуляциями, которую я когда-либо видела в музыкальном мире. Сколько ему заплатили, чтобы он стал наркобароном? Продвигайте сегрегацию и поощряйте издевательства", – заявила ведущая в твиттере и добавила видео с мероприятия.
Ответа от музыканта не пришлось долго ждать и он написал на собственной странице в Twitter:
Я верю в то, во что верю. Вы используете свое влияние каждый божий день, чтобы поделиться тем, во что верите, а я сделал это один раз, и вы называете меня манипулятором? Пожалуйста, оставьте меня в покое в будущем,
– подчеркнул мужчина.
Сейчас люди терроризируют инстаграм-страницу музыканта комментариями, где возмущаются его словами со сцены.
Что известно о других мероприятиях, где требуется вакцинация
- Вероятно, гости фестиваля, которые пришли послушать Рики Уилсона, перед мероприятием должны были прививаться, поскольку никто в зале выступления не скандировал против мужчины.
- Несмотря на это, стоит отметить, что все больше светских событий выбирают вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса во время пандемии. К примеру, Бал Института костюма и моды Met Gala, прошедший в середине сентября.
- Также концерт только для вакцинированных людей устроил во Львове Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы".