На видеороликах, опубликованных в сети, можно услышать, как Рики Уилсон говорит: "Давайте сделаем это для антивакцинаторов", и поклонники поддержали его. Он назвал препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которыми вакцинируются от COVID-19, на что получил аплодисменты в ответ.

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Но местная телеведущая Джиллиан Маккейт раскритиковала знаменитость за такие действия, а его сторонники и другие интернет-пользователи обвинили певца в "поощрении дискриминации".

"Это самая депрессивная сцена с манипуляциями, которую я когда-либо видела в музыкальном мире. Сколько ему заплатили, чтобы он стал наркобароном? Продвигайте сегрегацию и поощряйте издевательства", – заявила ведущая в твиттере и добавила видео с мероприятия.

Ответа от музыканта не пришлось долго ждать и он написал на собственной странице в Twitter:

Я верю в то, во что верю. Вы используете свое влияние каждый божий день, чтобы поделиться тем, во что верите, а я сделал это один раз, и вы называете меня манипулятором? Пожалуйста, оставьте меня в покое в будущем,

– подчеркнул мужчина.

Сейчас люди терроризируют инстаграм-страницу музыканта комментариями, где возмущаются его словами со сцены.

Что известно о других мероприятиях, где требуется вакцинация