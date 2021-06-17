Рікі Мартін з чоловіком прикрасили обкладинку глянцю: чуттєві фото

Відомий пуерто-риканський співак Рікі Мартін та його чоловік Джван Йосеф знялися у романтичній фотосесії для видання CAP 74024. Закохані ніжно обіймалися та не стримували почуттів.

Пуерто-риканський виконавець Рікі Мартін та художник Джван Йосеф разом прикрасили черговий номер видання CAP 74024. Пара поділилась світлинами на особистих сторінках в інстаграмі.

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Фотосесія Рікі Мартіна та Джвана Йосефа

Закохані позували у чорно-білій фотосесії. Головний акцент у зйомці був зроблений на демонстрації щирих почуттів. Пара усміхалась, обіймалась та подекуди не приховувала пристрасті.



Джван Йосеф і Рікі Мартін у фотосесії / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Чоловіки позували у стриманих вбраннях. Для першого образу вони обрали білі футболки. На інших фото Рікі та Джван постали з проникливими поглядами у чорних футболках та костюмах.



Джван Йосеф і Рікі Мартін у фотосесії / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Нагадаємо, нещодавно Рікі Мартін розповідав про доленосну зустріч з Джваном Йосефом. Чоловіки спершу листувалися у соціальних мережах, а згодом зустрілися наживо. Тоді вони обоє зрозуміли, що хочуть бути разом.



Джван Йосеф і Рікі Мартін у фотосесії / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Реакція мережі

Шанувальники тільки позитивно відреагували на фотосесію подружжя. Вони засипали зірок компліментами: