Ми – збірна: дружини та діти Степаненка, Кривцова, П'ятова, Сидорчука підтримали Україну

29 червня Україна феєрично розгромила Швецію на Євро-2020. Напередодні вирішального матчу дружини українських футболістів разом з дітьми зняли відео, де підтримали збірну.

Матч України та Швеції був дуже важливим та історичним для нашої збірної. Українці показали чудовий результат. Футболісти зазначають, що вони відчували підтримку земляків і рідних, яка допомогла здобути бажану перемогу.

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Як діти футболістів підтримали збірну України

Напередодні матчу Маргарита Степаненко – дружина Тараса Степаненка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала зворушливий ролик. Вона постала перед об'єктивом разом з дружинами колег свого чоловіка – Юлією П'ятовою, Анною Сидорчук та Юлією Кривцовою.

Жінки позували з дітьми. Вони всі нетерпляче очікували на гру та хотіли підтримати своїх найрідніших, які представляли Україну на Євро-2020.

"Ми – збірна!", – наголосили дружини та діти футболістів у відео.

Маргарита Степаненко поділилася й ще одним миловидним відео. Вона зняла його у власному будинку разом із трьома синами. Під запальну пісню всі танцювали та закликали: "Україно, вперед!".

Україно, вперед! Віримо в наших хлопців! Ми готові, настрій бойовий!

– написала Маргарита під відео.