"Рідна, ну потерпи": як сестра Віки з "НеАнгелів" вмовляла її співати зі Славою Камінською

Днями мережу сколихнула публічна сварка ексучасниць гурту "НеАнгели". На Віку звалився шквал хейту за те, що вона показово їла торт з зображенням Слави Камінської. За співачку заступилась її сестра Уляна, бо нібито "диму без вогню не буває".

Уляна зізналась, що після скандалу колишніх солісток дуету "НеАнгели" їй довелось вислуховувати погрози Слави Камінської та "страшні нападки" на Вікторію. Однак вона попросила публіку не робити поспішних висновків і не засуджувати близьку їй людину.

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Сестра співачки, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом VIKTORIA, заявила, що невдовзі фани дізнаються правду про те, що відбувалось у гурті "НеАнгели" усі 15 років. Уляна не розкрила жодних деталей, але дала зрозуміти, що вся сім'я вмовляла Вікторію працювати зі Славою Камінською.

Усіх розсудливих прошу звернути увагу на те, що диму без вогню ніколи не буває! І що головна фраза нашої сім'ї впродовж багатьох років "ну, рідна, ну потерпи, це ж робота" більше ніколи не буде сказана,

– написала сестра Вікторії Смеюхи.

Ба більше, Уляна порадила фоловерам почитати, що таке булінг і аб'юз. Щоправда, невідомо, з чим саме пов'язана ця порада – з 15-річною співпрацею Вікторії з Юрієм Нікітіним і Славою Камінською чи з хвилею хейту, яка накрила артистку після одіозного відео з тортом.

"Я б і далі мовчала, але усьому є межа. Чому комусь жартувати можна, а комусь – ні. Невже невесело? Мене дістали публічне висміювання і цькування сестри, які прикривають чорним гумором… Я стільки знаю, що коли почну говорити, можу не зупинитися", – завершила сестра Віки з "НеАнгелів".

Фото з інстаграм-сторіс сестри Вікторії Смеюхи