У річницю шлюбу: Тіна Кароль показала фото з весілля з покійним чоловіком

Українська співачка Тіна Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком опублікувала фото. Вона зворушила мережу кадром з весілля.

Відома українська співачка Тіна Кароль 15 червня відсвяткувала б 14 річницю шлюбу з чоловіком. Продюсер Євген Огір помер від раку 2013 року.

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Тіна Кароль показала архівне фото з весілля

Щороку у річницю шлюбу виконавиця публікує фото чи відео зі згадкою про коханого. Цього року вона показала архівне фото з весілля, де закохані тримаються за руки та дивляться на обручки.

Ми вічність. Знаю, що дивишся,

– написала Тіна Кароль на світлині.



Тіна Кароль з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

, минулого року Тіна Кароль публікувала відео, де показала, що носить обручки на шиї . "Ми разом на землі й на небі", – ділилась знаменитість.

Додамо, що нещодавно виконавиця зізнавалась, якого чоловіка шукає. "Ви знаєте, я довго думала про те, який би мені зараз сподобався чоловік. Якщо раніше можна було подивлятися на світського лева, то сьогодні мій герой має бути з автоматом, неголений, немитий. Ось такий підходить. Сьогодні наші захисники – найжаданіші чоловіки для шлюбу. Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш", – казала Тіна Кароль.

Що відомо про шлюб Тіни Кароль