У річницю шлюбу: Тіна Кароль показала фото з весілля з покійним чоловіком
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Українська співачка Тіна Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком опублікувала фото. Вона зворушила мережу кадром з весілля.
Відома українська співачка Тіна Кароль 15 червня відсвяткувала б 14 річницю шлюбу з чоловіком. Продюсер Євген Огір помер від раку 2013 року.
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Тіна Кароль показала архівне фото з весілля
Щороку у річницю шлюбу виконавиця публікує фото чи відео зі згадкою про коханого. Цього року вона показала архівне фото з весілля, де закохані тримаються за руки та дивляться на обручки.
Ми вічність. Знаю, що дивишся,
– написала Тіна Кароль на світлині.
Тіна Кароль з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, що нещодавно виконавиця зізнавалась, якого чоловіка шукає. "Ви знаєте, я довго думала про те, який би мені зараз сподобався чоловік. Якщо раніше можна було подивлятися на світського лева, то сьогодні мій герой має бути з автоматом, неголений, немитий. Ось такий підходить. Сьогодні наші захисники – найжаданіші чоловіки для шлюбу. Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш", – казала Тіна Кароль.
Що відомо про шлюб Тіни Кароль
- Виконавиця вперше зустрілась з продюсером у 2007 році на телеканалі М1. Їхнє знайомство було формальним, але Тіна Кароль вже тоді засоромилась та розгубилась. Згодом Євген Огір став продюсером співачки. Він допомагав будувати їй музичну кар'єру.
- За час співпраці їхні робочі стосунки переросли в дружні, а дружні – в романтичні. Відносини розвивались доволі стрімко.
- У січні 2008 року Євген Огір та Тіна Кароль розписалися, а згодом влаштували романтичну церемонію на Мальдівських островах.
- 15 червня того самого року закохана пара обвінчалася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У листопаді у подружжя народився син, якого назвали Веніаміном. Через певний час в Євгена Огіра діагностували рак шлунку. Продюсер боровся з хворобою, однак не зміг її подолати. 28 квітня 2013 року чоловік пішов з життя.