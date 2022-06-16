Известная украинская певица Тина Кароль 15 июня отметила бы 14 годовщину брака с мужем. Продюсер Евгений Огир скончался от рака 2013 года.

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Тина Кароль показала архивное фото со свадьбы

Каждый год в годовщину брака исполнительница публикует фото или видео с упоминанием любимого. В этом году она показала архивное фото со свадьбы, где влюбленные держатся за руки и смотрят на кольца.

Мы вечность. Знаю, что смотришь,

– написала Тина Кароль на фото.



Тина Кароль с мужем / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, в прошлом году Тина Кароль публиковала видео, где показала, что носит обручальные кольца на шее. "Мы вместе на земле и на небе", – делилась знаменитость.

Добавим, что недавно исполнительница признавалась, какого мужчину ищет. "Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было посматривать на светского льва, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небрит, немыт. Вот такой подходит. Сегодня наши защитники – самые вожделенные мужчины для брака. Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш", – говорила Тина Кароль.

Что известно о браке Тины Кароль