З моменту смерті легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянт пройшов рівно рік. 26 січня, у день загибелі спортсмена та його старшої доньки Джіанни, дружина Кобі та друзі-знаменитості вшанували їхню пам'ять.

Джерело: 24 канал

Рік тому гелікоптер баскетболіста Sikorsky S-76 розбився за 30 хвилин після початку польоту. У повітряному судні були Кобі Браянт, 13-річна Джіанна та ще 8 осіб – ніхто з них не вижив.

До слова Рік як загинув Кобі Браянт: історія життя легендарного баскетболіста

Смерть легенди баскетболу важко перенесла дружина Ванесса, у якої на руках залишилось ще троє дітей від спортсмена. До сьогодні вона і весь світ оплакують та згадують Кобі Браянта. У своєму інстаграмі Ванесса залишила фото рідних їй людей з лаконічним підписом "Найкращі", а друзі та прихильники з жалем підтримали її. Що цікаво, до багатьох своїх дописів Ванесса Браянт закриває коментарі, проте не цього разу – схоже, вона хотіла, аби люди змогли згадати разом з нею її коханого чоловіка та доньку.

В одному з коментарів до подруги сім'ї жінка зазначила, що смерть і Кобі їй все ще видається нереальною.

Реакція знаменитостей

Колеги "по цеху" Кобі Браянта, а також чимало знаменитостей, які були знайомі з чоловіком, оприлюднили в мережі свої дописи, де висловлюють співчуття за спортсменом. Серед них – Джіджі Хадід, Віола Девіс, Дженніфер Гарнер, Кейт Гадсон, Ciara та інші.

"Сумуємо і любимо. Сьогодні все серце віддаю Ванессі і її сім'ї", – Віола Девіс.

"Джі Джі і Кобі, назавжди. Дуже любимо тебе, Ванессо і Наталі Браянт. Завжди з вами", – Ciara.

Девід Бекхем

"Моє серце з сім'єю Браянтів і всіма сім'ями, які втратили своїх рідних у цей трагічний день. Наші думки і молитви з вами. Сьогодні і кожний день", – Керрі Вашингтон.

"Не можу повірити, що пройшов рік з тих пір, як ми пережили трагічну втрату мого брата, мого друга Кобі Браянта. Це все ще не здається справжнім. Кобі був набагато більше, ніж просто баскетболіст, і йому було призначено ще більше висот. Його подорож дійсно тільки починалася, і досі так боляче думати про те, скільки хорошого йому залишилося зробити. Я сумую за нашими розмовам. Я сумую за СМС про сім'ю, бізнес, спорт і музику. Я сумую за ним..." – Алекс Родрігес.