С момента смерти легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта прошел ровно год. 26 января, в день гибели спортсмена и его старшей дочери Джианны, жена Коби и друзья-знаменитости почтили их память.

Источник: 24 канал

Год назад вертолет баскетболиста Sikorsky S-76 разбился через 30 минут после начала полета. В воздушном судне были Коби Брайант, 13 – летняя Джианна и еще 8 человек – никто из них не выжил.

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Смерть легенды баскетбола тяжело перенесла жена Ванесса, у которой на руках осталось еще трое детей от спортсмена. До сих пор она и весь мир оплакивают и вспоминают Коби Брайанта. В своем инстаграме Ванесса оставила фото родных ей людей с лаконичной подписью "Лучшие", а друзья и поклонники с сожалением поддержали ее. Что интересно, во многих своих сообщениях Ванесса Брайант закрывает комментарии, однако не в этот раз – похоже, она хотела, чтобы люди смогли вспомнить вместе с ней ее любимого мужа и дочь.

В одном из комментариев к подруге семьи женщина отметила, что смерть и Коби ей все еще кажется нереальной.

Реакция знаменитостей

Коллеги "по цеху" Коби Брайанта, а также немало знаменитостей, которые были знакомы с мужчиной, обнародовали в сети свои записи, где выражают соболезнования по поводу смерти спортсмена. Среди них – Джиджи Хадид, Виола Дэвис, Дженнифер Гарнер, Кейт Хадсон, Ciara и другие.

"Скорбим и любим. Сегодня все сердце отдаю Ванессе и ее семье", – Виола Дэвис.

"Джи Джи и Коби, навсегда. Очень любим тебя, Ванесса и Натали Брайант. Всегда с вами", – Ciara.

Дэвид Бекхэм​

"Мое сердце с семьей Брайантов и всеми семьями, которые потеряли своих родных в этот трагический день. Наши мысли и молитвы с вами. Сегодня и каждый день", – Керри Вашингтон.

"Не могу поверить, что прошел год с тех пор, как мы пережили трагическую потерю моего брата, моего друга Коби Брайанта. Это все еще не кажется настоящим. Коби был гораздо больше, чем просто баскетболист, и ему было назначено еще больше высот. Его путешествие действительно только начиналось, и до сих пор так больно думать о том, сколько хорошего ему осталось сделать. Я скучаю по нашим разговорам. Я скучаю по СМС о семье, бизнесе, спорте и музыке. Я скучаю по нему..." – Алекс Родригес.