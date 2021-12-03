Ріанна вперше прокоментувала чутки, що чекає дитину від A$AP Rocky

Днями Ріанна стала національною героїнею Барбадосу. Її поява на урочистій церемонії спричинила фурор у мережі, адже фани були переконані у вагітності зірки від A$AP Rocky. Як на ці чутки реагує сама співачка, читайте нижче.

33-річна артистка та засновниця б'юті-бренду стала 11 впливовою особистістю, якій присудили звання національної героїні Барбадосу. На захід вона одягла приталену помаранчеву сукню, яка підкреслила животик. Фанам здалось, що Ріанна всіляко намагалась його приховати, бо нібито завагітніла від коханого A$AP Rocky.

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Так, мережею прокотилась хвиля чуток, що репер і R&B-діва стануть батьками. Ріанна не прокоментувала ймовірну вагітність у своєму профілі, однак відписала одній з шанувальниць в інстаграмі.

"Можна мені прийти на baby shower, сестричко? Правда чи ні, ваші діти будуть красивими. Вибачте, що всі зараз у вашій матці", – написала дівчина, на ім'я Джен суперзірці.

Стоп! Ви не прийшли на перші 10 baby shower! Ви всі розводите мене щороку, чорт забирай,

– емоційно відповіла Ріанна.

Так, співачка спростувала припущення, що чекає дитину від A$AP Rocky. За її словами, чутки про вагітність – це вже 11 вигадка фанів.

Ріанна прокоментувала чутки про вагітність / Фото з інстаграму