Вагітна Ріанна відпочила на Барбадосі в капелюсі від українського дизайнера: яскраве фото зірки
Джерело:Ruslan Baginskiy
Співачка Ріанна з'явилась на публіці під час відпочинку. Вона позувала у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського.
Знаменита співачка Ріанна, яка очікує народження другої дитини, гайнула на відпочинок. Вона провела час на батьківщині – острові Барбадос.
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Ріанна в капелюсі українського бренду
На сторінці українського бренду капелюхів Ruslan Baginskiy опублікували знімок Ріанни з відпочинку. Вона позувала перед камерою з коктейлем у руках.
Співачка постала у легкому вбранні – джинсовій мініспідниці та чорному топі. Вона доповнила образ підвіскою на шиї з камінцями та браслетом. Та головний акцент був на солом'яному капелюсі в ковбойському стилі від українського дизайнера Руслана Багінського.
Ріанна / Фото з інстаграму бренду Багінського
Багінський подякував за підтримку стилістці Ріанни. До слова, такий головний убір коштує 340 доларів.
Зірки обирають українські бренди
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