Вагітна Ріанна відпочила на Барбадосі в капелюсі від українського дизайнера: яскраве фото зірки

3 липня 2023, 13:05
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Джерело:

Ruslan Baginskiy

Співачка Ріанна з'явилась на публіці під час відпочинку. Вона позувала у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Знаменита співачка Ріанна, яка очікує народження другої дитини, гайнула на відпочинок. Вона провела час на батьківщині – острові Барбадос.

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Ріанна в капелюсі українського бренду

На сторінці українського бренду капелюхів Ruslan Baginskiy опублікували знімок Ріанни з відпочинку. Вона позувала перед камерою з коктейлем у руках.

Співачка постала у легкому вбранні – джинсовій мініспідниці та чорному топі. Вона доповнила образ підвіскою на шиї з камінцями та браслетом. Та головний акцент був на солом'яному капелюсі в ковбойському стилі від українського дизайнера Руслана Багінського.


Ріанна / Фото з інстаграму бренду Багінського

Багінський подякував за підтримку стилістці Ріанни. До слова, такий головний убір коштує 340 доларів.

Зірки обирають українські бренди

  • Дженніфер Лопес для фотосесії з нагоди нового кампейну її взуттєвого бренду одягнула рожеву сітчасту сукню від українського бренду Santa Brands.
  • Кендалл Дженнер вийшла у світ у штанах та топі бренду львівської дизайнерки Мері Фуртас – CULTNAKED. 
  • Модель Сінді Бруна приміряла капелюх Руслана Багінського для виходу на червону доріжку Каннського кінофестивалю.

Автор: Марія Касій