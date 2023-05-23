Сінді Бруну на Каннський кінофестиваль збирав зірковий стиліст з Франції Мікаель Карпін. Він підкреслив довжелезні ноги 28-річної моделі так, що 22 травня всі погляди були прикуті до неї.

Не пропустіть Måneskin з'явилися в концертних костюмах від українського бренду FROLOV: зухвалі образи

Сінді Бруна прийшла на Каннський кінофестиваль в капелюсі українського бренду

На червону доріжку француженка, яка бореться за права жінок, одягла звабливе черне боді з фатином і шлейфом від французького дому моди Yves Saint Laurent. Однак головною окрасою її образу став широкий капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy. У ньому Сінді Бруна виділялася на тлі інших гостей у Каннах, які прийшли на хідник переважно без головних уборів.

Дебют на Каннському фестивалі! Ти неймовірно виглядаєш, моя дорога подружко, Сінді Бруна,

– прокоментував Руслан Багінський.

Сінді Бруна в капелюсі українського дизайнера / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Сінді Бруна в капелюсі українського дизайнера / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Сінді Бруна в капелюсі Руслана Багінського / Фото Даніель Бруно Гранді

Сінді Бруна в капелюсі Руслана Багінського / Фото Даніель Бруно Гранді

Важливо додати, що львівський дизайнер Руслан Багінський популярний серед світових зірок. Крім того, що Мадонна є палкою прихильницею його бренду, Бейонсе відкрила свій перший за 7 років концертний тур у капелюсі від Ruslan Baginskiy. У мінімалістичні срібні капелюхи вона одягла весь свій балет.