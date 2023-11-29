Американська співачка Ріанна вдруге стала мамою у серпні. Це не стало на заваді перед спекотною фотосесією для власного бренду білизни.

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Ріанна показалась у білизні

Виконавиця стала моделлю для нової колекції бренду білизни. Вона позувала перед камерою у сріблястих лосинах та чорному бюстгальтері з мереживом.

Відвертий образ Ріанни доповнювали аксесуари: срібне тришарове намисто з підвіскою, перли навколо шиї й талії, сережки та каблучки. Артистка вклала волосся у локони та зробила яскравий макіяж з акцентом на губах.



Ріанна / Фото з інстаграму Ріанни

Ріанна стала мамою

Співачка Ріанна та її чоловік A$AP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року. Їхній син отримав ім'я RZA Athelston Mayers.

На грандіозному виступі на "Супербоул-2023" Ріанна оголосила про другу вагітність. Вже у серпні преса повідомила про появу дитини на світ, а через місяць і сама співачка підтвердила новину.