Через ДТП автомобіль режисера зазнав серйозних ушкоджень. Про це Любомир Левицький розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Болард піднявся раптово

Любомир Левицький розповів, що спершу ввів код, який опускає боларди. Після цього режисер спробував заїхати у свій двір, однак один із паркувальних стовпчиків раптово піднявся.

Унаслідок зіткнення з болардом, в автівки режисера пошкоджений піддон, радіатор та бампер. Також з автомобіля витекло все мастило.



Ось так виглядає тепер авто / Фото з інстаграму Любомира Левицького

Левицький заявив, що він разом із іншими мешканцями свого будинку неодноразово зверталися до Київавтодору та виробника болардів Pillarm System щодо несправності паркувальних стовпів, однак жодної реакції на це не було.

Також режисер розповів, що багато перехожих, які проходили повз його автомобіль, раділи через інцидент та казали, що "так йому і треба".

Чомусь людям стає радісно, коли бачать халепу в інших,

– написав Левицький.

За словами режисера, його автомобіль був застрахованим.

Текст публікації Левицького

Суботній день почався дуже продуктивно. Закінчивши діловий сніданок, я поїхав на другу зустріч, на яку чекав пів року. Під'їжджаю до свого двору, набираю номер, по якому спрацьовує автоматичне опускання паркувальних стовпчиків. Вони опускаються вниз. Загорається зелене світло. Я починаю рух. І тут...



Я чую звук, до якого ми звикли в екшн фільмах. Виходжу. Шок. Один з боллардів видно не виспався вночі і подумав, що йому різко треба вверх, щоб показати що він на сторожі. За секунду він піднявся до половини і заглючив. Все це відбувалось, коли він був у мене вже в "мертвій" зоні.



Результат - пошкоджений піддон, мастило витекло до краплі. Радіатор, бампер.



Думаю це цікавий кейс для виробника та Київавтодору. Ми всім будинком вже кілька разів повідомляли сервіс про неадекватну поведінку боллардів. Це халатність? Чи просто висока зайнятість?



У 60% людей, які проходили поруч була неймовірна радість та емоції на обличчях. Діставались всі гаджети і робились фото та відео. Навіть для декількох позував.

З реплік "так вам і треба", "какая красота". Іншими словами, чомусь стає людям радісно, коли бачать халепу у інших.