Из-за ДТП автомобиль режиссера получил серьезные повреждения. Об этом Любомир Левицкий рассказал на своей странице в Instagram.

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Боллард поднялся внезапно

Любомир Левицкий рассказал, что вначале ввел код, который опускает болларды. После этого режиссер попытался заехать в свой двор, однако один из парковочных столбиков внезапно поднялся.

В результате столкновения с болардом, у машины режиссера поврежден поддон, радиатор и бампер. Также из автомобиля вытекло все масло.



Вот так выглядит теперь авто / Фото из инстаграма Любомира Левицкого

Левицкий заявил, что он вместе с другими обитателями своего дома неоднократно обращалиь в Киевавтодор и к производителю боллардов Pillarm System относительно неисправности парковочных столбов, однако никакой реакции на это не было.

Также режиссер рассказал, что многие прохожие, которые проходили мимо его автомобиля, радовались из-за инцидента и говорили, что "так ему и надо".

Почему людям становится радостно, когда видят беду у других,

– написал Левицкий.

По словам режиссера, его автомобиль был застрахован.

Текст публикации Левицкого

Субботний день начался очень продуктивно. Закончив деловой завтрак, я поехал на вторую встречу, которую ждал пол года. Подъезжаю к своему двору, набираю номер, по которому срабатывает автоматическое опускание парковочных столбиков. Они опускаются вниз. Загорается зеленый свет. Я начинаю движение. И здесь...

Я слышу звук, к которому мы привыкли в экшн фильмах. Выхожу. Шок. Один из боллардов видно не выспался ночью и подумал, что ему резко надо вверх, чтобы показать что он на страже. За секунду он поднялся до половины и заглючил. Все это происходило, когда он был у меня уже в "мертвой" зоне.

Результат – поврежденный поддон, смазка вытекла до капли. Радиатор, бампер.

Думаю это интересный кейс для производителя и Киевавтодора. Мы всем домом уже несколько раз сообщали в сервис о неадекватном поведении боллардов. Это халатность? Или просто большая занятость?

У 60% людей, которые проходили рядом была невероятная радость и эмоции на лицах. Доставались все гаджеты и делались фото и видео. Даже для нескольких позировал.

Из реплик "так вам и надо", "какая красота". Другими словами, почему-то становится людям радостно, когда видят передрягу у других.