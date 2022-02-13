Режим харчування багато років однаковий – Єфросиніна розповіла про схуднення і свій раціон

Маша Єфросиніна дебютувала на українському телебаченні більше ніж двадцять років тому. Не так давно вона знайшла популярність і в Інтернеті. До її персони вже десятки років прикуті сотні поглядів і об'єктивів телекамер.

Як медійниці вдається тримати себе у формі і при чому тут інтервальне голодування – на це і не тільки питання телеведуча відповіла у рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

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Хто така Маша Єфросиніна

Українська телеведуча, посол Фонду ООН з питань народонаселення, блогерка. Автор YouTube-каналів "Іспит"та "Дорослі дівчатка". Одружена з Тимуром Хромаєвим, ексголовою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. У шлюбі з ним у неї народилося двоє дітей – донька Нана і син Олександр.

Як харчується Маша Єфросиніна

Мій режим харчування вже дуже багато років приблизно однаковий. З нього виключені важкі вуглеводи, випічка, тісто, борошняне, все з заварними кремами. Цього практично немає. Я не їм пельмені, вареники, пасту – нічого, де є тісто,

– розповіла телеведуча.

Єфросиніна уточнила, що 70% її раціону складається з овочів. Іноді в ньому з'являється риба. Медійниця не може назвати себе вегетаріанкою, проте зізналася, що ідеально себе почуває на рослинній їжі.

Маша Єфросиніна: "Щоб виглядати струнким для життя, необхідно бути трохи схудлим" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Підготовка до зйомок і зовнішній вигляд

При підготовці до зйомок, особливо в білизні, намагаюся привести своє тіло в ідеальний для камери стан. Щоб виглядати струнким для життя, необхідно бути трохи схудлим. Багато хто це не помічає,

– підкреслила телеведуча.

Єфросиніна розповіла, що дотримується принципу інтервального голодування, коли період прийому їжі становить лише вісім годин поспіль щодня.

Що таке інтервальне голодування

Це режим харчування для схуднення, що полягає в періодичній відмові від їжі. Найбільш популярним методом є система 16/8 — повна відмова від їжі на 16 годин і 8 годин, коли їсти можна. Сайт 24 каналу закликає переходити на подібний режим харчування тільки під наглядом лікаря.

Воно працює, звичайно, безвідмовно. Так харчувалася моя мама відразу ж після мого народження. Не буду говорити, скільки років тому це було. (Мама – 24 канал) цю систему винайшла самостійно. Зрозуміла, що відсутність вечері робить її завжди стрункою і легкою. Тому цій системі, як і мені – вже тисяча років,

– запевнила блогерка.

Дивіться інтерв'ю з Машею Єфросиніною у відеоформаті:

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Авторка проєкту – заступник головного редактора сайту Анастасія Зазуляк.