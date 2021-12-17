Реперка Alyona Alyona пояснила, чому в Україні масово слухають російську музику

Українська артистка Alyona Alyona бачила музичні рейтинги, які публікували різні сервіси на початку грудня, де переважала російська музика. На її думку, такі рейтинги не є достовірними, адже чималу частку українських слухачів складає молодь, яка не користується офіційними підписками на музплатформах.

В ексклюзивному інтерв'ю Alyona Alyona розповіла, що не засмутилась, що не бачила себе у рейтингах.

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"Все йде за своєю течією і найбільше користувачів, які слухають музику, придбану на платних майданчиках, – це тінейджери. Для них зараз в Україні немає музики, яка була б для них доступною, цікавою, такою одноденною. Відповідно, вони слухають закордонну музику", – пояснила реперка.

Вона розуміє, що українську музику слухає також дуже-дуже багато молоді, просто вони її шукають на безкоштовних майданчиках: санклауді, в телеграмі, на "піратських" сайтах.

Тому говорити, що ці рейтинги дуже правдиві – неправильно,

– констатує Alyona Alyona.

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Як боротись з російською музикою

Артистка зізналась, що до російської музики ставиться не дуже позитивно, оскільки переконана, що української музики зараз достатньо і вона дуже конкурентно спроможна. Своїх слухачів вона знайомить з українськими синглами під час програми "Урбан чат", що на "Нашому радіо", оскільки хоче, аби українці знали "наших".

"Я знайомлю людей із такою андерграундною або мейнстрімною музикою, яка скоро стане популярною. Хочеться, щоб про цю музику почули більше, адже я вважаю, що проблема якраз у тому, що її мало чують українські слухачі", – підсумувала зірка.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки

Музичні рейтинги 2021

Нагадаємо, що згідно з оновленим списком Apple Music, у сотню найпопулярніших пісень, які слухали українці у 2021 році, можна почути лише 5-х українців. Проте чотири пісні із п'яти – російською мовою. Лише одна – українською:

DOROFEEVA – gorit

Артем Пивоваров – "Дежавю" (російська версія)

WELLBOY – "Гуси"

Тіна Кароль – "Скандал"

​LOBODA – moLoko

Щодо рейтингу музичного сервісу Spotify, то ситуація там – не краща. Лідером прослуховувань став росіянин MORGENSHTERN. Також у списках не було жодної української пісні.