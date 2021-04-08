Співаючий ректор розкрив секрети успішної роботи Університету культури в умовах коронавірусної кризи.

В умовах пандемії у світі і в Україні, коли активне життя перейшло в онлайн, Михайло Поплавський знайшов вихід із кризової ситуації і розповів, як не лише пристосувався до нових реалій, а повністю переформатував університет і вийшов на новий рівень. Про це йде мова в документальному фільмі "РЕКТОР. НОВІ ЧАСИ", який вийшов на YouTube-каналі Поплавського.

Михайлу Михайловичу, який очолює виш уже понад 25 років, не звикати до викликів. На будь-які труднощі він реагує сміливими діями, залучаючи весь ресурс і експериментуючи. Для нього виклики – це нові можливості, поштовх до створення чогось нового. Тому на карантині він зовсім не сидить без діла, кожен день він в Університеті, як і викладачі. Команда вузу повністю переформатувала навчальний процес відповідно до нових реалій.

Нові часи вимагають терпіння і руху вперед. Ми прийняли актуальні виклики і за короткий час втілили комплексну систему дистанційного навчання. Відкрили "Міжнародний центр інноваційних технологій", ряд творчих онлайн-лабораторій для того, аби бути доступними для кожного студента, щоб наша молодь була повністю задоволена навчальним процесом. Ми створили віртуальний університет!,

– каже Поплавський і додає, що тепер їхній досвід переймають й інші виші.

У нових творчих лабораторіях і аудиторіях професіонали своєї справи, відомі актори, режисери, телеведучі, виконавці, проводять лекції, тренінги, майстер-класи. Студенти з великим інтересом занурюються у процес з лідерами думок. Це дає можливість висловлювати свої креативні ідеї, створювати унікальні творчі проєкти, хоч і дистанційно.

Поплавський запевняє, що зараз важливо не розслаблятися, у навчанні потрібні дисципліна, порядок і безпека. Ректор вірить, що кризові часи долають ті, хто не боїться викликів і готовий до нестандартних рішень.

Потрібно бути цікавими, оригінальними, привертати до себе увагу. Не боятися бути білою вороною і реалізовувати свій потенціал по-максимуму. Лідерами не народжуються, ними стають. "Я хочу! Я можу! Я буду!" – ось головні секрети успіху,

– наголошує Михайло Поплавський.

І це реально працює! Судячи з кількості талановитих зіркових випускників, чимало з яких діляться своїм досвідом зі студентами. Фрагменти цих зустрічей також можна побачити у фільмі.

Режисером виступив Олександр Ковш. Свого героя він порівнює з Колумбом, який веде корабель до Нових Земель.

Працювати з Поплавським – це, як танцювати на гарячому вугіллі: ніколи не знаєш, де припече. У нього загострена природна інтуїція, скрупульозність в розробці всього, починаючи від створення ідеї до її втілення. Так, він ставить складні завдання. Але і сам пропонує шляхи їх вирішення. У нас склався успішний творчий тандем,

– поділився режисер.

У фільмі Поплавський не приховує, що дуже сумує за студентам. Але він не сумнівається, що будь-яка криза – це початок нових можливостей.