Поющий ректор раскрыл секреты успешной работы университета культуры в условиях коронавирусного кризиса.

В условиях пандемии в мире и в Украине, когда активная жизнь перешло в онлайн, Михаил Поплавский нашел выход из кризисной ситуации и рассказал, как не только приспособился к новым реалиям, а полностью переформатировал университет и вышел на новый уровень. Об этом идет речь в документальном фильме "РЕКТОР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА", который вышел на YouTube-канале Поплавского.

Михаилу Михайловичу, возглавляющему вуз уже более 25 лет, не привыкать к вызовам. На любые трудности он реагирует смелыми действиями, привлекая весь ресурс и экспериментируя. Для него вызовы – это новые возможности, толчок к созданию чего-то нового. Поэтому на карантине он совсем не сидит без дела, каждый день он в Университете, как и преподаватели. Команда вуза полностью переформатировала учебный процесс в соответствии с новыми реалиями.

Новые времена требуют терпения и движения вперед. Мы приняли актуальные вызовы и за короткое время воплотили комплексную систему дистанционного обучения. Открыли "Международный центр инновационных технологий", ряд творческих онлайн-лабораторий для того, чтобы быть доступными для каждого студента, чтобы наша молодежь была полностью довольна учебным процессом. Мы создали виртуальный университет!

– говорит Поплавский и добавляет, что теперь их опыт перенимают и другие вузы.

В новых творческих лабораториях и аудиториях профессионалы своего дела, известные актеры, режиссеры, телеведущие, исполнители проводят лекции, тренинги, мастер-классы. Студенты с большим интересом погружаются в процесс с лидерами мнений. Это дает возможность высказывать свои креативные идеи, создавать уникальные творческие проекты, хоть и дистанционно.

Поплавский говорит, что сейчас важно не расслабляться, в учебе нужны дисциплина, порядок и безопасность. Ректор верит, что кризисные времена преодолевают те, кто не боится вызовов и готов к нестандартным решениям.

Нужно быть интересными, оригинальными, привлекать к себе внимание. Не бояться быть белой вороной и реализовывать свой потенциал по-максимуму. Лидерами не рождаются, ими становятся. "Я хочу! Я могу! Я буду!"– вот главные секреты успеха,

– подчеркивает Михаил Поплавский.

И это реально работает! Судя по количеству талантливых звездных выпускников, многие из которых делятся своим опытом со студентами. Фрагменты этих встреч также можно увидеть в фильме.

Режиссером выступил Александр Ковш. Своего героя он сравнивает с Колумбом, который ведет корабль к новым землям.

Работать с Поплавским – это, как танцевать на горячих углях: никогда не знаешь, где припечет. У него обостренная природная интуиция, скрупулезность в разработке всего, начиная от создания идеи до ее воплощения. Да, он ставит сложные задачи. Но и сам предлагает пути их решения. У нас сложился успешный творческий тандем,

– поделился режиссер.

В фильме Поплавский не скрывает, что очень скучает по студентам. Но он не сомневается, что любой кризис – это начало новых возможностей.