Зірку "Бріджердтонів" назвали найкрасивішим чоловіком світу

Хірург Джуліан Де Сільва щороку використовує правило грецького золотого перетину краси та публікує списки найкрасивіших жінок та акторів світу. За приклад він використовує здебільшого кіноакторів, моделей та співаків. Цьогоріч "ідеальним" красунчиком, на його думку, став Реге Пейдж із серіалу "Бріджертони".

34-річний Реге Пейдж, який зіграв у серіалі Netflix "Бріджертони" герцога Гастінгса, відповідає параметрам ідеалу на 93,65%. Хірург Де Сільва пояснив, що англійський та зімбабвійський актор виграв завдяки своєму "класично красивому обличчю і чудовим карим очам".

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У нього був найвищий бал за відстань між очима, і розташування його очей також високо оцінили. Його губи – ідеальної форми також отримали високу оцінку, і єдина оцінка, яка була трохи нижчою, була за ширину та довжину носа,

– розповів дослідник.



Реге Пейдж очолив списки найкрасивіших чоловіків світу / Фото The Daily Mail

Друге місце за мірками грецького золотого перетину краси отримав кіноактор Кріс Гемсворт, зірка фільмів "Тор" – у нього 93,65% "ідеалу". Третє місце Джуліан Де Сільва віддав кіноактору "Чорної пантери" Майклу Бі Джордану – він на 93,46% ідеал на думку стандартів Греції. Також четверте місце отримав музикант Гаррі Стайлз – 92,30%, а п'яте – футболіст клубу "Боруссія" Дортмунд Джуд Беллінгем, 92,22%.

Як зазначив дослідник та керівник Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя у Лондоні, для визначення ідеалу він використовує передову комп’ютерну технологію:

"Ці абсолютно нові методи комп’ютерного картування дозволяють нам розгадати деякі таємниці того, що робить людину фізично красивою, а технологія корисна при плануванні операції пацієнтів", – каже Джуліан.

Нагадаємо, що за останніми списками хірурга серед жінок, то найкрасивішою жінкою за його параметрами стала зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер. На думку Сільви, характеристики зірки на 94,52% відповідають золотому перетину краси.