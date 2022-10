Хірург Де Сільва керує Центром передової косметичної та пластичної хірургії обличчя у Лондоні, і провів нове дослідження. Він використовував математичне рівняння, яке вперше придумали греки, щоб виміряти красу, також відоме як Phi для вимірювання фізичних особливостей. Тобто чим ближче співвідношення обличчя чи тіла до числа 1,618 (Phi), тим вони красивіші.

Відтак характеристики зірки "Вбиваючи Єву" на 94,52% відповідають золотому перетину краси.

У неї найближчі до ідеальних показники розташування носа і губ. Також у неї підборіддя та губи гарної форми. Єдина риса обличчя, за яку загальний бал знижений, – це брови, вони відповідають ідеальним на 88%,

– каже пластичний хірург.

У трійку найкрасивіших у 2023 році хірург також відніс зірку фільму "Дюна" та серіалу "Ейфорія" Зендею (94,37%) та знамениту модель Беллу Хадід (94,35%), яка у 2019 році мала "перше місце". Четверте місце зайняла Бейонсе (92,44%) і п'яте – Аріана Гранде (91,81%).

Нагадаємо, що у червні 2022 звання найкрасивішої жінки планети мала скандально відома акторка Ембер Герд. Варто додати, що поняття краси є суб'єктивним, навіть при математичному розрахунку, тому такі дослідження не особливо радо вітаються серед жіночої категорії користувачів соцмереж.

Що відомо про Джоді Комер

29-річна британська акторка театру та кіно, яка отримала найбільшу популярність після участі в серіалі "Вбиваючи Єву", де отримала одну з головних ролей. За роботу її номінували на Золотий глобус, а також вручали нагороди Еммі та BAFTA.

Вона народилась у Ліверпулі і вже з середньої школи почала займатись драматургією. Її перша роль випала у 2008 році у спін-оффі серіалу The Royal. Згодом її бачили у стрічках Holby City, Doctors, "Мовчазний свідок", Casualty, Law & Order: UK, Vera, "Інспектор Джордж Джентлі", Justice, Remember Me й E4. З її більш помітних ролей у серіалах можна виділити My Mad Fat Diary, "Коханець леді Чаттерлей" і "Тринадцять".