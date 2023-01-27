34-річний Реге Пейдж, який зіграв у серіалі Netflix "Бріджертони" герцога Гастінгса, відповідає параметрам ідеалу на 93,65%. Хірург Де Сільва пояснив, що англійський та зімбабвійський актор виграв завдяки своєму "класично красивому обличчю і чудовим карим очам".

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У нього був найвищий бал за відстань між очима, і розташування його очей також високо оцінили. Його губи – ідеальної форми також отримали високу оцінку, і єдина оцінка, яка була трохи нижчою, була за ширину та довжину носа,

– розповів дослідник.



Реге Пейдж очолив списки найкрасивіших чоловіків світу / Фото The Daily Mail

Друге місце за мірками грецького золотого перетину краси отримав кіноактор Кріс Гемсворт, зірка фільмів "Тор" – у нього 93,65% "ідеалу". Третє місце Джуліан Де Сільва віддав кіноактору "Чорної пантери" Майклу Бі Джордану – він на 93,46% ідеал на думку стандартів Греції. Також четверте місце отримав музикант Гаррі Стайлз – 92,30%, а п'яте – футболіст клубу "Боруссія" Дортмунд Джуд Беллінгем, 92,22%.

Як зазначив дослідник та керівник Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя у Лондоні, для визначення ідеалу він використовує передову комп’ютерну технологію:

"Ці абсолютно нові методи комп’ютерного картування дозволяють нам розгадати деякі таємниці того, що робить людину фізично красивою, а технологія корисна при плануванні операції пацієнтів", – каже Джуліан.

Нагадаємо, що за останніми списками хірурга серед жінок, то найкрасивішою жінкою за його параметрами стала зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер. На думку Сільви, характеристики зірки на 94,52% відповідають золотому перетину краси.