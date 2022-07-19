"Королевами народжуються": зіркові колеги зі щемом згадують Руслану Писанку

У Німеччині померла Руслана Писанка – українська телеведуча. Зіркові колеги з сумом згадують про знамениту ведучу й акторку.

19 липня стало відомо про втрату в українському шоубізі – померла телеведуча та акторка Руслана Писанка. Зірки діляться спогадами про подругу та колегу.

Важливо Завжди весела: життя Руслани Писанки у фотографіях

Зірки згадують про Руслану Писанку

Наталя Могилевська

Співачка показала рідкісне архівне фото з "Танців з зірками", в яких брала участь телеведуча, і згадала той період.

Всі говорили про те, як ми працювали із Зеленським і скільки часу присвячували танцям, але найбільше в ті дні працювала Руся. Те, що вона творила на підборах з її високим зростом та у боротьбі із зайвою вагою – це був справжній подвиг і справжній героїзм!

– написала зірка.

"Її благородний і гарний вихід із проєкту був по-справжньому королівським. Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та іскрометний гумор – рідкісні якості як для однієї людини. Світла пам‘ять, Руся!".



Учасники "Танців" / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Юрій Горбунов

"Важко повірити! Сьогодні пішла з життя наша чудова колега Руслана Писанка! Завжди повна оптимізму, з дивовижним почуттям гумору! Прекрасна актриса і телеведуча! Відпочивай Руся! Нехай земля тобі буде пухом", – поділився шоумен.

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Ірина Білик

"Ти була найдобрішою з найдобріших, найгарнішою з найгарніших! В це неможливо повірити! Світла пам'ять", – лаконічно висловилась артистка.

Лілія Ребрик

Руся наша! Світла пам'ять… Не можу повірити… Сьогодні пішла з життя чудова людина, актриса, телеведуча Руслана Писанка. Завжди усміхнена, життєрадісна, енергійна… Спочивай з Богом. Люблю тебе дуже,

– написала Лілія Ребрик.



Руслана Писанка з Анатолічем і Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Катя Осадча

"Неможливо повірити. Спочивай з миром, неймовірна Руслано".



Зірки про смерть Руслани Писанки / Фото з інстаграм-сторіз

Ольга Фреймут

Руслана, моя журналістика орієнтувалась на Ваші стандарти в професії, з Вас брала приклад. Легкість, унікальність, джазовість. Ви були така єдина. Напевно, ми і справді не знаємо таємницю про небо, якщо туди останнім часом відлітає так багато прекрасних українців. Там, напевно, справді дуже добре,

– поділилась телеведуча.



Зірки про смерть Руслани Писанки / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Остапчук

Шоумен був лаконічним і показав кадри зі студії, де оголосили про смерть Руслани Писанки та підписав їх сумними емоджі.



Зірки про смерть Руслани Писанки / Фото з інстаграм-сторіз

Василіса Фролова

Ще кілька місяців тому Руся так сердечно обіймала Родика… Неможливо повірити… Найсвітліша велика душа. Так не має бути,

– написала ведуча.



Зірки про смерть Руслани Писанки / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

"Русланочко, як же так… Світла пам'ять".



Зірки про смерть Руслани Писанки / Фото з інстаграм-сторіз