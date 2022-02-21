На сцені "Голосу країни" 12 сезон виступив вчитель англійської мови Олександр Захаров, який після робочого дня працює в музичному колективі "Зубр". Для сліпих прослуховувань він обрав пісню "Мить" Святослава Вакарчука, але не зумів неї розвернути жодне з крісел суддів.

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Олександр Захаров – Мить: дивитись відео онлайн

"Перед очима герой, про якого я писав"

Автор пісні після виступу підійшов до учасника та поділився, що для нього велика честь, що на сцені проєкту співають його пісні. Проте він впевнений, що якби Олександр обрав іншу композицію, до прикладу, "Не питай" чи "Обійми", він би сприйняв її по-іншому і навіть розвернувся б до нього. А все тому, що пісня "Мить" – це про особливого друга Святослава, який отримав поранення в російсько-українській війні.

...Я б зміг абстрагуватись від контексту, якого я особистого переживав. А тут, я не зміг – вона (пісня) настільки мені близька і я її настільки крізь сльози пережив, що мені перед очима герой, про якого я писав… Це мій друг… Його звати Вадим Довгорук і я передаю йому привіт,

– розповів Вакарчук.

За його словами, сталось все під Дебальцеве, коли українські солдати потрапили в оточення. Серед них був Вадим, якому осколком гранати відірвало руку. Це був лютий-місяць, і він три доби пролежав на снігу без свідомості. За цей час йому обмерзли кінцівки, тому і їх довелось згодом ампутувати. Лідер гурту "Океан Ельзи" зізнався, що дуже переживав, коли його побачить, але коли це сталось, Вадим усміхався.



Вадим Довгорук / Фото з сайту Міноборони України

"Він щасливий, що живий, що він пережив все це, що має можливість дихати і бачити світ. І він настільки мене тоді надихнув, і "весна, яка наступає за мить" – про нього. Історія, наскільки це можна, закінчилась щасливо, він має повноцінне життя, одружився, у нього красива донечка, ми з ним друзі, разом ходимо на футбол, – розповів Святослав.

У підсумку він наголосив, що українці зараз живуть у дуже непростий час, коли на Сході нас кожного дня захищають хлопці. "Тому нам всім потрібно їх підтримувати і максимально пам'ятати про них", – каже артист.

Реакція мережі

Фанати миттєво відреагували на історію пісні Святослава та подякували за сенс, який він у неї вклав, а також написали слова подяки ветерану війни Вадиму:

"Святославе… Всі, хто любить і розуміє, той слухає і чує… Дякуємо за історію пісні. Можете детальніше або хоча б, як можете пояснювати про кожну пісню… Всі люди розуміють по-своєму";

"Гарно заспівав Олександр. Пісня, від якої серце стискається кожного разу. Історія Вадима вразила до глибини душі. Слава Україні! Героям слава!";

"Та вже за одну цю пісню Вакарчуку – велика подяка! Це справжній мороз по шкірі завжди. І я вперше почула історію пісні. Дякую, Славко";

"Не спіши, най вона зачекає ще мить..." Після почутої історії про Вадима, кожне слово в цій пісні сприймається по-іншому. Дякую нашим захисникам. Все буде Україна!!!";

"Олександр гарно виконав пісню, чуттєво. Вадиму Довгоруку, захиснику України, низький уклін за мужність, якщо герой вижив, нехай живе довго і щасливо";

"Слава, дякую тобі за цю пісню, але ще більше за пояснення, що спонукало написати її і про що вона. Після цього я переслухав її та розплакався. Дуже крута пісня! Обожнюю тебе!!!"

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