На сцене "Голоса країни" 12 сезон выступил учитель английского языка Александр Захаров, который после рабочего дня работает в музыкальном коллективе "Зубр". Для слепых прослушиваний он выбрал песню "Мить" Святослава Вакарчука, но не сумел ею развернуть ни одно из кресел судей.

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Александр Захаров – Мить: смотреть видео онлайн

"Перед глазами герой, о котором я писал"

Автор песни после выступления подошел к участнику и поделился, что для него большая честь, что на сцене проекта поют его песни. Однако он уверен, что если бы Александр выбрал другую композицию, к примеру, "Не питай" или "Обійми", он бы воспринял ее по-другому и даже развернулся бы к нему. А все потому, что песня "Мить" – это об особенном друге Святослава, который получил ранение в российско-украинской войне.

...Я бы смог абстрагироваться от контекста, который я лично испытал. А тут, я не смог – она (песня) настолько мне близка и я ее настолько сквозь слезы пережил, что у меня перед глазами герой, о котором я писал... Это мой друг... Его зовут Вадим Довгорук и я передаю ему привет,

– рассказал Вакарчук.

По его словам, произошло все под Дебальцево, когда украинские солдаты попали в окружение. Среди них был Вадим, которому осколком гранаты оторвало руку. Это был февраль месяц, и он трое суток пролежал на снегу без сознания. За это время ему обледенели конечности, поэтому и их пришлось впоследствии ампутировать. Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что очень переживал, когда его увидит, но когда это произошло, Вадим улыбался.



Вадим Довгорук / Фото с сайта Минобороны Украины

"Он счастлив, что живой, что он пережил все это, что имеет возможность дышать и видеть мир. И он настолько меня тогда вдохновил, и "весна, которая наступает через мгновение" – о нем. История, насколько это можно, закончилась счастливо, у него полноценная жизнь, женился, у него красивая дочь, мы с ним друзья, вместе ходим на футбол, – рассказал Святослав.

В итоге он подчеркнул, что украинцы сейчас живут в очень непростое время, когда на Востоке нас каждый день защищают ребята. "Поэтому нам всем нужно их поддерживать и максимально помнить о них", – говорит артист.

Реакция сети

Фанаты мгновенно отреагировали на историю песни Святослава и поблагодарили за смысл, который он в нее вложил, а также написали слова благодарности ветерану войны Вадиму:

"Святослав... Все, кто любит и понимает, тот слушает и слышит... Спасибо за историю песни. Можете подробнее или хотя бы как можете объяснять про каждую песню... Все люди понимают по-своему";

"Хорошо спел Александр. Песня, от которой сердце сжимается каждый раз. История Вадима поразила до глубины души. Слава Украине! Героям слава!";

"Да уж за одну эту песню Вакарчуку – большая благодарность! Это настоящий мороз по коже всегда. И я впервые услышала историю песни. Спасибо, Славка";

"Не спіши, най вона зачекає ще мить..." После услышанной истории о Вадиме, каждое слово в этой песне воспринимается по-другому. Спасибо нашим защитникам. Все будет Украина!!!";

"Александр хорошо исполнил песню, чувственно. Вадиму Довгоруку, защитнику Украины, низкий поклон за мужество, если герой выжил, пусть живет долго и счастливо";

"Слава, благодарю тебя за эту песню, но еще больше за объяснение, побудившее написать ее и о чем она. После этого я переслушал ее и прослезился. Очень крутая песня! Обожаю тебя!!!"

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