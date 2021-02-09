Актор Рассел Тові зізнався, що батько хотів вилікувати його від гомосексуальності

Джерело:The Sunday Times Magazine
Британський актор Рассел Тові розповів, що батько три роки не міг змиритись із орієнтацією сина перш ніж зрозумів, що спроби – марні. Зараз чоловік перебуває у стосунках з тренером із регбі Стівом Брокманом.
У відвертому інтерв'ю зірка стрічок "Бути людиною", "Він і вона", "Шерлок" та інших Рассел Тові поділився, що батько хотів відправити його на гормональне лікування.
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Британський актор пригадав, як вперше розповів про своє захоплення чоловіками. Сталось це десь у 18-річному віці, хоча він це усвідомив у віці 15 – 16 років.
Вони просто не знали ні геїв, ні кого-небудь, у кого є діти-геї. Їм нема за що було чіплятися,
– зазначив Тові.
Рассел додав, що він був зі своїм батьком Джорджем у чудових стосунках, проте новина про гомосексуальність неабияк спантеличила його. Чоловікові знадобилося близько трьох років, щоб змиритися з тим, що його син зустрічається з людьми своєї статі.
"Джордж сказав, що ми відправимо його (Тові, – Showbiz 24) на гормональне лікування. Йому важко було прийти до того, що Рассел щасливий, але ми повинні були це прийняти", – розповіла мама актора Керолл.
Зокрема, батьки переймались інтимним життям хлопця, аби він не заразився СНІДом. Втім, нічого не сталось і чоловік щасливо перебуває у стосунках з коханим Стівом Брокманом. У 2016 році вони навіть почали зустрічатись, а в лютому 2018 року навіть заручились. У червні того ж року пара розійшлась, але у 2019 році вони знову відновили роман.
Стів Брокман та їхні з Расселом собаки: