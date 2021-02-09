Британский актер Рассел Тови рассказал, что отец три года не мог смириться с ориентацией сына прежде чем понял, что попытки – тщетны. Сейчас мужчина находится в отношениях с тренером по регби Стивом Брокманом.

В откровенном интервью звезда лент "Быть человеком", "Он и она", "Шерлок" и других Рассел Тови поделился, что отец хотел отправить его на гормональное лечение.

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Рассел Тови о родителях и гомосексуальности

Британский актер вспомнил, как впервые рассказал о своем увлечении мужчинами. Произошло это где-то в 18-летнем возрасте, хотя он это осознал в возрасте 15 – 16 лет.

Они просто не знали ни геев, ни кого-нибудь, у кого есть дети-геи. Им не за что было цепляться,

– отметил Тови.

Рассел добавил, что он был со своим отцом Джорджем в прекрасных отношениях, однако новость о гомосексуальности изрядно озадачила его. Мужчине понадобилось около трех лет, чтобы смириться с тем, что его сын встречается с людьми своего пола.

"Джордж сказал, что мы отправим его (Тови, – Showbiz 24) на гормональное лечение. Ему трудно было прийти к тому, что Рассел счастлив, но мы должны были это принять", – рассказала мама актера Кэролл.

В частности, родители переживали из-за интимной жизнью парня, чтобы он не заразился СПИДом. Впрочем, ничего не произошло и мужчина счастливо находится в отношениях с любимым Стивом Брокманом. В 2016 году они даже начали встречаться, а в феврале 2018 года даже обручились. В июне того же года пара разошлась, но в 2019 году они снова возобновили роман.

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