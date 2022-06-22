Раша гудбай і х*й війні: Вєрка Сердючка запалила сцену Embrace Ukraine в Амстердамі

У вівторок, 21 червня, о 21:00 за Києвом на Музейній площі в Амстердамі відбувся благодійний телемарафон Embrace Ukraine. На одній сцені він зібрав топових українських артистів, але публіку підірвав саме вихід Вєрки Сердючки з бендом.

З 24 лютого й до середини червня Андрій Данилко, який і є запальною Вєркою Сердючкою, жив у Києві. Більш як три місяці він взагалі не виступав, у той час, як безліч його колег розривалися між благодійними концертами. 10 червня артист вперше за час війни заспівав на концерті Ніно Катамадзе в метро, а 21 червня запалив на Embrace Ukraine в Амстердамі, який показали в ефірі телемарафону.

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Як Вєрка Сердючка виступила в Амстердамі

У столиці Нідерландів Вєрка Сердючка виконала одразу кілька своїх хітів – Make It Rain Champagne, який вийшов у грудні 2019, та пісню з Євробачення-2007 Dancing Lasha Tumbai. У ній вперше на всю Європу прозвучало "Раша гудбай".

Я ніколи не співала раша гудбай, тільки лаша. Але зараз тільки раша гудбай, і це ще м'яко кажучи,

– заявила Вєрка Сердючка зі сцени.

"Я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Я дуже хочу, щоб наступний конкурс Євробачення-2023 пройшов в Україні. Амінь", – додала артистка після Dancing Russia Tumbai. Зі сцени вона пішла зі словами "Геть з України, москаль некрасівий", з якими вперше виступила на одному зі стендапів у 90-х.

що музиканти бенду Вєрки Сердючки вийшли на сцену у футболках з написами "Х*й війні" та F*ck the war.

Барабанщик Вєрки Сердючки у футболці "Х*й війні" / Скриншот з відео

Вєрка Сердючка на концерті Embrace Ukraine в Амстердамі: дивіться відео онлайн

Яким був телемарафон Embrace Ukraine в Амстердамі

Ведучими благодійного телемарафону Embrace Ukraine були Катя Осадча та Тимур Мірошниченко. Честь відкривати та закривати його випала переможцям Євробачення-2022 Kalush Orchestra – треками Stefania та "Додому". На сцену в Амстердамі вийшли й інші українські та світові зірки: