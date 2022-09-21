Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга: фото та відео ведучої з операційної

Ведуча Раміна Есхакзай повідомила, що наважилася на пластичну операцію. Це було необхіднно для того, щоб дівчина могла нормально дихати.

Блогерка звикла ділитися всім з підписниками в соцмережах. Понад 380-тисячній аудиторії в інстаграмі вона розповіла, що зробила септопластику.

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Септопластика – це хірургічна операція з виправлення викривлення носової перегородки. Таке втручання було необхідне Раміні для того, щоб вона могла нормально дихати. Ведуча лягла під ніж пластичного хірурга, однак не змінювала нічого в зовнішності. Форма її носа залишилася такою, як була. Блогерка зробила операцію лише для того, щоб покращити якість життя.

Доповідаю: я зробила септопластику. Якщо простими словами – вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати,

– пояснила Раміна.

Під час операції лікарі зняли для блогерки відео, де пояснили, що робитимуть. Цей ролик Есхакзай також поширила в мережі. Зараз дівчина почувається нормально. По стану, ніби захворіла, але з кожним днем відчуття все краще.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Скільки коштувала операція Раміни Есхакзай

За 3 маніпуляції разом з аналізами, таксі, ліками Раміна заплатила приблизно 40 тисяч гривень. Якби лише вирівнювала перегородку, то ціна вийшла б меншою.