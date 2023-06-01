"У мене можуть тільки пос*с*ти": Раміна поскандалила з чоловіком на Подолі в Києві – грубе відео
Джерело:Раміна Есхакзай
У День захисту дітей Раміна Есхакзай приїхала в ресторан на Подолі, щоб привітати похресника. Однак порушила правила паркування й повернулася до авто, коли його вже евакуйовували. Там ютуб-блогерка поскандалила з чоловіком напідпитку.
Інцидент на відео зняла кума Раміни Есхакзай. За її словами, авто евакуйовували під час повітряної тривоги, коли вони "йшли до укриття, але хотіли покласти речі в машину". Інтерв'юерка визнала, що припаркувалася дуже близько до пішохідної зони й погодилася сплатити штраф, однак поскандалила з чоловіком на Maserati, який став свідком подій.
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Раміні грубо нахамили у центрі Києва
Він з товаришами втрутився в ситуацію, представився Ігорем Князем і дорікнув: "Ви правила знаєте, машину як ставите?" Раміна назвала його "бухим чуваком вранці", а той нахамив у відповідь: "Буха ти, слухай, рот закрий, буха. Зараз на штрафмайдан заберуть і все. У мене можуть пос*с*ти тільки, зрозуміла? Ти можеш мені пос*с*ть".
Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводяться в кращих традиціях "нових русскіх",
– прокоментувала Раміна.
У підписі вона також додала, що з нею все добре, і запевнила, що сплатила штраф у застосунку "Київ цифровий".
В інстаграм-сторіс Раміна попросила ідентифікувати чоловіка, щоб той "скинув щедрий донат на ЗСУ". У коментарях підтримали ютуб-блогерку:
- "На жаль, далеко не всі чоловіки – чоловіки";
- "Є враження, що зараз на війні гине цвіт нації, а бидло просто "цвіте і пахне" на вулицях міста. Так розмовляти з жінкою – це дно";
- "І так завжди. Кращі віддають життя, а ось таке сміття залишається жити";
- "Подайте на нього в суд за образу честі і гідності. Відеодоказ є";
- "Чудово, що виставляєте, нехай місто знає "героїв". Фу. Але огидно і дивитися, і слухати";
- "Той самий випадок, коли від "чоловіка" тільки стать. А так – бридке недорозуміння".