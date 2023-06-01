"У мене можуть тільки пос*с*ти": Раміна поскандалила з чоловіком на Подолі в Києві – грубе відео

У День захисту дітей Раміна Есхакзай приїхала в ресторан на Подолі, щоб привітати похресника. Однак порушила правила паркування й повернулася до авто, коли його вже евакуйовували. Там ютуб-блогерка поскандалила з чоловіком напідпитку.

Інцидент на відео зняла кума Раміни Есхакзай. За її словами, авто евакуйовували під час повітряної тривоги, коли вони "йшли до укриття, але хотіли покласти речі в машину". Інтерв'юерка визнала, що припаркувалася дуже близько до пішохідної зони й погодилася сплатити штраф, однак поскандалила з чоловіком на Maserati, який став свідком подій.

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Раміні грубо нахамили у центрі Києва

Він з товаришами втрутився в ситуацію, представився Ігорем Князем і дорікнув: "Ви правила знаєте, машину як ставите?" Раміна назвала його "бухим чуваком вранці", а той нахамив у відповідь: "Буха ти, слухай, рот закрий, буха. Зараз на штрафмайдан заберуть і все. У мене можуть пос*с*ти тільки, зрозуміла? Ти можеш мені пос*с*ть".

Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводяться в кращих традиціях "нових русскіх",

– прокоментувала Раміна.

У підписі вона також додала, що з нею все добре, і запевнила, що сплатила штраф у застосунку "Київ цифровий".

В інстаграм-сторіс Раміна попросила ідентифікувати чоловіка, щоб той "скинув щедрий донат на ЗСУ". У коментарях підтримали ютуб-блогерку: