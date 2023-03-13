Зараз про це не думаєш, – Раміна Есхакзай скасувала весілля з нареченим

Понад рік тому блогерка Раміна Есхакзай заручилась з Євгеном Проніним. Але їхнє весілля довелося скасувати та відкласти на невизначений термін.

Скоро мине два роки з моменту, як блогерка Раміна Есхакзай та адвокат і доброволець Євген Пронін заручились на Мальдівах. Закохані не встигли спланувати весілля, бо розпочалось повномасштабне вторгнення.

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Раміна скасувала весілля з нареченим

Наразі Раміна та Євген відклали планування весілля на невизначений час. Поки що про це немає часу навіть подумати.

"Вже точно не хочемо весілля якогось пишного, бо ми розглядали варіанти, а потім подумали: це ж треба запросити гостей, організувати, щоб їм усе сподобалося, щоб їм було весело. Розпланувати все. Треба ще гарно виглядати, одягнути сукню. Це якийсь виступ, на який дивиться велика кількість людей. У голові стільки думок крутиться. Зараз просто про це навіть не думаєш".

Також пара наразі не думає про дітей – їм комфортно бути удвох. Єдине, про що Євген дорікає нареченій – її постійна робота.



Раміна та Євген / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, Раміна Есхакзай зізналась про заручини у травні 2021 року. Адвокат освідчився дівчині у коханні під час відпочинку на Мальдівах.

Після повномасштабного вторгнення Євген Пронін став добровольцем та служив в авіарозвідці. Його робота була небезпечною і Раміна дуже хвилювалась за нареченого.

Блогерка недовгий час жила за кордоном, але згодом повернулась до України. Також до своєї адвокатської роботи повернувся Євген. Але він допомагає нареченій, коли та їздить у гарячі точки, де знімає випуски.