"А вам, гниди, все повернеться": емоційні реакції зірок на обстріли багатоповерхівок у Запоріжжі
Вранці 6 жовтня росіяни випустили 7 ракет по житлових будинках у Запоріжжі. Внаслідок цієї атаки загинули мирні мешканці, які просто спали. Українські зірки не можуть залишатися осторонь, вже відреагували на черговий терористичний акт.
Росія щодня продовжує демонструвати, що вона є країною-терористом. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю загинула мирна жінка, постраждала щонайменше 21 людна. Рятувальники та місцеві жителі продовжують розбирати завали.
До теми У Запоріжжі вдруге за ранок пролунали вибухи – окупанти знову вдарили ракетами
О 6:15 від глави ОВА Олександра Старуха надійшло повідомлення про ракетні обстріли міста. Російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі. Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнули житлові будинки в місті, зруйновані цілі під'їзди.
Станом на 12:00 7 людей госпіталізовані до лікарні з різними ступенями важкості. Серед них – трирічна дівчинка. За словами глави ОВА, кількість постраждалих може змінюватися. Рятувальна операція триває.
На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак: "Божевільні боягузи. Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція".
Як реагують на обстріл українські зірки
Яніна Соколова: "Потвори вдарили по моєму рідному місту Запоріжжю. Зокрема по вулиці Сталеварів зі сторони проспекту Соборного, де я прожила 18 років свого життя. Вулиця, яку я знаю по міліметру і пам'ятаю всі тріщини на асфальті. Є загиблі. Пошукові операції тривають. Під завалами люди.
Запоріжани, потрібні чоловіки для розбору завалів. Допомогти ДСНС можна просто зараз. Візьміть рукавиці, лопати і відра. Біля фонтану на Маяковського – орієнтир. Координатори: Сергій 0509167417, Ярослав 0676147974. А вам, гниди, все назад повернеться. Століттями будете вигрібати завали забуття".
Раміна Есхакзай: "Країна-терорист Росія вночі випустила 7 ракет по багатоповерхівках у Запоріжжі. Рятівники дістають людей з-під завалів. Кількість жертв уточнюється".
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Як українські зірки реагують на теракт / Скриншоти інстаграм-сторіс