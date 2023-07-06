Попрощалася з життям, – Христина Соловій про те, як пережила ракетний удар по Львову

Помешкання Христини Соловій постраждало через російську атаку на Львів. Співачка оговтується після обстрілу, тому розповіла фанам, як почувається.

Українська співачка Христина Соловій опублікувала відео після російської ракетної атаки на Львів. Вона чесно розповіла, як минула її ніч. Раніше виконавиця зізналась, що в її домі вибило вікна.

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Христина Соловій про ніч у Львові

Співачка зняла ролик у дворі біля будинку та подякувала прихильникам за слова підтримки. На тлі чутно, як тріщать уламки скла на землі та водночас чутно, як граються діти.

Зі мною все гаразд. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже грається на майданчику і я під цей гамір теж трошки приходжу до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям,

– зізналась Христина Соловій.

"Думаю, що є люди, які постраждали дійсно. За яких треба переживати, і їм треба допомагати, як і вам допомагати один одному, як і донатити на ЗСУ далі. Нічого немає важливішого ніж ця війна і наша перемога. Ми мусимо боротись та підтримувати наших захисників, а весь гнів до ворога перетворити у власну силу й міць. У Львові оголошено дводенну жалобу. Мої співчуття рідним та близьким тих, хто загинув чи постраждав. Помстимось", – додала співачка.

Христина Соловій про ракетну атаку: відео

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