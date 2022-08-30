Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала черговий терористичний ракетний удар росії по Харкову. Вона нагадала світові про справжню сутність окупантів.

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Олена Зеленська показала наслідки удару по Харкову

Дружина президента Зеленського опублікувала фото наслідків ракетного удару. Кадри зламаних іграшок та зруйнованих майданчиків вразили мережу.

У підписі до фото Олена Зеленська звернула увагу на те, що дитячий садок став черговою ціллю росії. Водночас вона звернулась до Amnesty International, які звинуватили в Україну у порушенні правил війни.

Дитячий садок, парк культури і відпочинку, житлові будинки. Чергові "військові цілі" росії. Щонайменше 5 загиблих, 7 поранених. Чи напише про це Amnesty International? Чи запам'ятають лідери церков? росія знову показує світові свою сутність – країна-терорист,

– написала Олена Зеленська.

Зауважимо, Amnesty International планують переоцінити свій скандальний звіт, в якому звинуватили Україну. Адже їхні заяви були засуджені Києвом та сторонніми експертами.

Наслідки ударів по Харкову / Фото з твітера Олени Зеленської

Що відомо про удар по Харкову