Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала черговий терористичний ракетний удар росії по Харкову. Вона нагадала світові про справжню сутність окупантів.
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Олена Зеленська показала наслідки удару по Харкову
Дружина президента Зеленського опублікувала фото наслідків ракетного удару. Кадри зламаних іграшок та зруйнованих майданчиків вразили мережу.
У підписі до фото Олена Зеленська звернула увагу на те, що дитячий садок став черговою ціллю росії. Водночас вона звернулась до Amnesty International, які звинуватили в Україну у порушенні правил війни.
Дитячий садок, парк культури і відпочинку, житлові будинки. Чергові "військові цілі" росії. Щонайменше 5 загиблих, 7 поранених. Чи напише про це Amnesty International? Чи запам'ятають лідери церков? росія знову показує світові свою сутність – країна-терорист,
– написала Олена Зеленська.
Наслідки ударів по Харкову / Фото з твітера Олени Зеленської
Що відомо про удар по Харкову
- Вранці 30 серпня російські загарбники обстріляли житлові квартали Харкова. Це був масований артилерійський обстріл, окупанти випустили 9 снарядів з установки "Піон".
- Ворог бив по житлових масивах, а також парковій зоні. Внаслідок обстрілу загарбники зруйнували низку будинків, дитячий садок та парк відпочинку. Також через це загорівся дах чотириповерхівки.