Цинічно вбили мирних людей: зірковий бомонд емоційно реагує на наймасованішу атаку Харківщини

У четвер, 5 жовтня, росіяни вчергове цинічно обстріляли території України. Цього разу військові країни-агресорки вдарила по кафе на Харківщині, де проходив поминальний обід. Українські зірки емоційно відреагували на російську атаку та гнівно звернулися до окупантів.

За останніми даними, цей обстріл забрав життя 49 невинних мирних жителів, зокрема помер 7-річний хлопчик. Речник голови Харківської ОВА Олена Шаповал підтвердила, що удар по селу Гроза був найбільш руйнівною атакою за кількістю втрат у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До теми Там було близько 60 людей: у кафе, по якому вдарила Росія, проходили поминки

Леся Нікітюк

Знаменитість поширила інстаграм-сторіс з наслідками прильоту. Крім того, вона виставила допис про цинічну атаку росіян та показала жахливі кадри з місця подій.

Знову страшна біда.. і ця біда живе по сусідству і забирає життя наших мирних людей. Мої співчуття родинам невинних, які сьогодні загинули від рук терористів на Харківщині,

– написала телеведуча.

Макс Барських

Співак також поділився світлинами з наслідками удару по кафе та магазину. Він поспівпереживав рідним поранених та загиблих і наголоси, що Росія – це країна-терористка.

"Немає слів. Мої співчуття всім, хто втратив близьких. Росія – країна-терористка!", – зазначив артист.



Макс Барських відреагував на удар по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій

Терористи, які не знають що таке бути людьми та бути людяними. Співчуваю родинам, які втратили близьких в цій жорсткій атаці,

– поділилась виконавиця у своїй інстаграм-сторіс.



Христина Соловій відреагувала на удар по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук

Українська акторка опублікувала фото зруйнованої будівлі й емоційно висловила свій гнів на росіян: "Боже, Боже. Який жах. Росіяни – це ХХХХХХ, які цинічно та свідомо вбили мирних людей".



Анна Саліванчук відреагувала на атаку росіян по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталя Могилевська

Артистка також поділилася у своїх інстаграм-сторіс наслідками російської атаки по селищу Гроза. Вона додала: "Який жах! Яке горе".



Наталя Могилевська відреагувала на атаку росіян по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки теж розповідають про терор у своїх соцмережах, закликаючи світ допомогти у боротьбі з російськими терористами. Серед них Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна, Оля Цибульська та багато інших.

Як інші зірки відреагували на цинічну атаку росіян по Харківщині / Скриншоти з інстаграм-сторіс