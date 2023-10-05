За останніми даними, цей обстріл забрав життя 49 невинних мирних жителів, зокрема помер 7-річний хлопчик. Речник голови Харківської ОВА Олена Шаповал підтвердила, що удар по селу Гроза був найбільш руйнівною атакою за кількістю втрат у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До теми Там було близько 60 людей: у кафе, по якому вдарила Росія, проходили поминки

Леся Нікітюк

Знаменитість поширила інстаграм-сторіс з наслідками прильоту. Крім того, вона виставила допис про цинічну атаку росіян та показала жахливі кадри з місця подій.

Знову страшна біда.. і ця біда живе по сусідству і забирає життя наших мирних людей. Мої співчуття родинам невинних, які сьогодні загинули від рук терористів на Харківщині,

– написала телеведуча.

Макс Барських

Співак також поділився світлинами з наслідками удару по кафе та магазину. Він поспівпереживав рідним поранених та загиблих і наголоси, що Росія – це країна-терористка.

"Немає слів. Мої співчуття всім, хто втратив близьких. Росія – країна-терористка!", – зазначив артист.



Макс Барських відреагував на удар по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій

Терористи, які не знають що таке бути людьми та бути людяними. Співчуваю родинам, які втратили близьких в цій жорсткій атаці,

– поділилась виконавиця у своїй інстаграм-сторіс.



Христина Соловій відреагувала на удар по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук

Українська акторка опублікувала фото зруйнованої будівлі й емоційно висловила свій гнів на росіян: "Боже, Боже. Який жах. Росіяни – це ХХХХХХ, які цинічно та свідомо вбили мирних людей".



Анна Саліванчук відреагувала на атаку росіян по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталя Могилевська

Артистка також поділилася у своїх інстаграм-сторіс наслідками російської атаки по селищу Гроза. Вона додала: "Який жах! Яке горе".



Наталя Могилевська відреагувала на атаку росіян по Харківщині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки теж розповідають про терор у своїх соцмережах, закликаючи світ допомогти у боротьбі з російськими терористами. Серед них Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна, Оля Цибульська та багато інших.

Як інші зірки відреагували на цинічну атаку росіян по Харківщині / Скриншоти з інстаграм-сторіс