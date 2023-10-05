По последним данным, этот обстрел забрал жизни 49 невинных мирных жителей, в том числе скончался 7-летний мальчик. Представитель председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал подтвердила, что удар по деревне Гроза был наиболее разрушительной атакой по количеству потерь в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Россию.

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Леся Никитюк

Знаменитость распространила инстаграмм-сторис с последствиями прилета. Кроме того, она выставила пост о циничной атаке россиян и показала ужасающие кадры с места событий.

Опять страшная беда… и эта беда живет по соседству и уносит жизни наших мирных людей. Мои соболезнования семьям невиновных, которые сегодня погибли от рук террористов в Харьковской области,

– написала телеведущая.

Макс Барских

Певец также поделился фотографиями с последствиями удара по кафе и магазину. Он сопереживает родным раненых и погибших и сказал, что Россия – это страна-террорист.

"Нет слов. Мои соболезнования всем, кто потерял близких. Россия – страна-террорист!", – отметил артист.



Макс Барских отреагировал на удар по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис

Кристина Соловий

Террористы, которые не знают, что такое быть людьми и быть человечными. Сочувствую семьям, потерявшим близких в этой жесткой атаке,

– поделилась исполнительница в своей инстаграмм-сторис.



Кристина Соловой отреагировала на удар по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис

Анна Саливанчук

Украинская актриса опубликовала фото разрушенного здания и эмоционально выразила свой гнев на россиян: "Боже, Боже. Какой ужас. Россияне – это ХХХХХХ, которые цинично и сознательно убили мирных людей".



Анна Саливанчук отреагировала на атаку россиян по Харьковской области/ Скриншот с инстаграмм-сторис

Наталья Могилевская

Артистка также поделилась в своих инстаграмм-сторис последствиями российской атаки по поселку Гроза. Она добавила: "Какой ужас! Какое горе".



Наталья Могилевская отреагировала на атаку россиян по Харьковской области / Скриншот с инстаграмм-сторис

Другие звезды тоже рассказывают о терроре в своих соцсетях, призывая мир помочь в борьбе с российскими террористами. Среди них Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Оля Цыбульская и многие другие.

Как другие звезды отреагировали на циничную атаку россиян по Харьковской области/ Скриншоты с инстаграмм-сторис