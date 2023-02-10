Русня біснується: Єфросиніна, Решетники, Квіткова емоційно реагують на ракетну атаку по Україні
Вранці 10 лютого Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, влучивши в об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Звуки вибухів лунали в Києві, Львові, Хмельницькому, на Харківщині та в інших областях. Як на черговий терор окупантів реагує зірковий бомонд, дізнавайтеся далі.
Росія випустила по Україні 71 ракету, але ППО 10 грудня спрацювала фантастично – знищено 61 ворожу ракету та 5 дронів-камікадзе. Маша Єфросиніна, подружжя Решетників, Даша Квіткова, Світлана Тарабарова, Леся Нікітюк провели цей ранок з вірою в ЗСУ.
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Григорій і Христина Решетники
Попри повітряну тривогу Христина Решетник відвела старших синів у школу, тоді як з молодшим спустилася на паркінг. "Черговий дуже складний ранок для всіх українців. Діти наші вчаться в укритті. Сашуня спить з нами в підвалі. Дуже складно насправді з дітками, але треба триматися, оптимізму має бути вдосталь. Його у нас дійсно дуже багато, тому що весна вже близько. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в ППО і знаємо, що вони точно нас охоронятимуть", – розповіла дружина ведучого "Холостяка".
Нам здається, найскладніші, найважчі часи позаду. Скоро весна, скоро наша перемога. Тримаймося, борімося, допомагаймо й віримо у Збройні Сили України,
– додав Григорій Решетник.
Даша Квіткова
Ранок не добрий. Зустрічала сьогодні неймовірний світанок. Небо ніби щось знало. Друзі, сподіваюся, ви в безпеці. Поки ці с*ки пускають ракети, я пропоную вам задонатити нашим хлопцям,
– порадила блогерка, яка тільки повернулася з Мальдів.
Даша Квіткова про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс
Світлана Тарабарова
"Фух, ми дочекалися кінця тривоги і вирушили на свіже повітря. Ви як?" – запитала вагітна співачка у майже 600-тисячної аудиторії, коли вийшла на прогулянку з донькою Марійкою.
Жити, незважаючи ні на що, посміхатися, шукати вихід, бути сильними – це і є любов. Я так відчуваю,
– додала Світлана Тарабарова під пісню "Заспокой мене", яку написала з надією, що вторгнення не відбудеться.
Світлана Тарабарова про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс
Слава Дьомін
Ведучому через масовану ракетку атаку по Україні довелося дещо відкласти запис інтерв'ю. "Робочий офіс до кінця тривоги", – підписав Дьомін фото з паркінгу, але після відбою на зйомку все ж вирушив.
Слава Дьомін про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс
Маша Єфросиніна
Тільки днями Маша Єфросиніна ділилася, що збиралася з командою свого фонду в підвалі: "У Києві з'явилися дуже круті зали для коворкінгу, розташовані в підвальних приміщеннях. Вчора кількість тривог не завадила нашій роботі". Вранці 10 лютого вона вийшла в інстаграм-сторіс, щоб відреагувати на черговий ракетний обстріл Росії та похвалитися, який макіяж зробила, поки "русня біснується".
Маша Єфросиніна про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс
Маша Єфросиніна про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс
Леся Нікітюк
"Зовсім недобрий ранок у Хмельницькому й по всій Україні", – написала Леся Нікітюк, яка лише 9 лютого приїхала до батьків з Києва.
Леся Нікітюк про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс