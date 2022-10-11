Болить в усіх областях, – що просить іменинниця Юлія Саніна у моторошні для країни дні

Співачка Юлія Саніна, яка є вокалісткою гурту The Hardkiss, святкує свій 32-й день народження в час масованих ракетних обстрілів по Україні. Чимало ракет впало у її рідне місто Київ, тому вона просить усіх шанувальників зробити внесок для армії, якщо шанують і люблять її.

Після другого тривожного дня, де в Україні існує загроза сильних ракетних атак з боку Росії, Саніна зустрічає свій день народження. Жінка, ймовірно, не святкує, оскільки трагічні події затьмарюють увесь дух особливого дня. Проте вона попросила продовжувати підтримувати українське військо.

До слова Ми вас ненавидимо, – Каменських жорстко звернулась до росіян, які радіють обстрілам України

"Ще один день масованого обстрілу і терору по всій території України. Більше нічого для мене не має значення сьогодні. Болить "в усіх областях". Якщо любите мене – задонатьте ще разок на ЗСУ. А я загадаю сьогодні нашу найскорішу перемогу і болюче покарання усім причетним до цього хорору", – написала іменинниця та опублікувала фото з пошкодженим дахом від обстрілу у Києві, на якому майорить ледь обгорілий український прапор, а також інші кадри з руйнуваннями міста.

Реакція мережі

Фанати одразу ж підтримали улюблену співачку у такий сумний час та вірять, що її побажання обов'язково здійсняться:

"З днем народження, Юлічко! Донатимо! І не перестаємо вірити в ЗСУ!";

"Задонатила! З днем народження, Юлю! Перемога скоро";

"Юлю, Ви маєте магічну здібність – всі ваші бажання рано чи пізно здійснюються! Тож, будь ласка, загадайте сьогодні, у свій день народження, дві важливі речі. Найбажанішу перемогу України і кінець рашистській федерації! Обіймаємо";

"Любимо, донатимо та вітаємо з днем народження! Разом до перемоги!";

"З днем народження! Дуже вас любимо, донат зроблено, в ЗСУ віримо! Хай цей весь жах якнайшвидше закінчиться і ми зможемо всі разом зустрітися на ваших неймовірних концертах";

"З днем ​​народження, найулюбленіша рок-діво. Все обов'язково буде добре!";

"Задонатила ще раз і ще раз! Багато любові! З днем народження, Юля! Скоро переможемо!!

"Юлю, з днем народження!!! Ми донатимо і віримо, що скоро зустрінемось під час концертів туру після перемоги".

Варто додати, що напередодні, 10 жовтня, свій ювілей святкувала народна артистка України Ніна Матвієнко, їй виповнилось 75 років. Жінка у відео розповіла, що з нею все гаразд і вона не втрачає віри в Україну та народ.