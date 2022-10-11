Співачка Настя Каменських відреагувала на масований обстріл України, що стався 10 жовтня й може продовжитися. Вона звернулась до росіян, які радіють від атаки.

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Настя Каменських звернулась до росіян

Виконавиця поділилась, що найбільш активні коментатори – жінки з описом "любляча дружина і мама" і дівчата-підлітки, які вже бажають смерті дітям. Зірка відповіла їм на закиди, що українці начебто раділи вибухам на Кримському мосту, й нагадала, що цей міст – символ окупації.

Ви радієте смертям людей, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, садків, шкіл, житлових будинків, автобусів та університетів. Ми раділи, бо мостом постачалася техніка, яка бомбардує наші міста, вбиває людей і дітей, руйнує все, що Україна створювала роками та століттями,

– підкреслила Настя Каменських.

"Подивіться, скільки жертв серед українців принесла ваша війна – ви там про які жертви на мосту починаєте писати? Ви у своєму розумі? До 2014 року у нас в принципі від війни ніхто не вмирав, поки ви не приперлися. І можете навіть не писати, що сьогодні була помста за міст. Це помста вашого бункерного та посібників війни за те, що ви вже програли. Тож це вже передсмертні конвульсії вашого режиму".

Артистка вважає, що росіяни зляться через успіхи ЗСУ під час контрнаступу та силу українців. Вона нагадала про звірства Росії в Бучі, Ізюмі, Ірпені, Маріуполі та багатьох інших містах і селах. Настя Каменських зазначила, що хоч спершу багато хто й справді вважав звичайних росіян невинними – після їхніх повідомлень все стає очевидно.

І так, тепер ми вас, посібники війни, ненавидимо у відповідь. Після всього, що ваша країна принесла до України. Тепер у нас адекватна реакція у відповідь на все, що відбуватиметься з вашою країною, аби вона скоріше припинила своє існування поряд з нами. Це не перша війна, розв'язана вами, але я дуже сподіваюся, що саме ця війна приведе вас до краху,

– звернулась до людей Каменських.

Зауважимо, Надя Дорофєєва власне показала, які коментарі й повідомлення їй пишуть росіяни. У них лише цинізм, радість та безглузді заяви про "помсту" за Кримський міст.

У коментарях під дописом росіяни намагаються виправдатися за земляків або ж знову знайти причину війни в українцях чи США. Однак Каменських також знайшла підтримку від зіркових колег, чоловіка Потапа та шанувальників.