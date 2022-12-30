Зворушує до сліз: Міша Крупін з "Корупції" зіграв гімн України на скрипці під час ракетної атаки
30 грудня 2022, 09:22Читать новость на русском
Джерело:Міша Крупін
Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін під час вчорашньої ракетної атаки грав на скрипці. Він показав щемливе виконання гімну України.
Вчора, 29 грудня, росіяни здійснили чергову терористичну атаку по Україні. Проте, ворогу не вдалося реалізувати всі свої плани, адже українська ППО стає все більш потужною.
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Крупін зіграв на скрипці під час ракетної атаки
Під час масованої ракетної атаки лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін вирішив підтримати підписників. Він опублікував відео, на якому грає на скрипці гімн України.
Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги,
– прокоментував Крупін.
Крупін зіграв на скрипці гімн України:
У коментарях розчулились через відео артиста:
- "Світло в наших серцях";
- "Слава повітряним силам";
- "Міша, дякую! Тримаймося";
- "Дякую, Ви можете струнами до душі";
- "Справжній харків'янин";
- "Ми могутній, сильний і незламний народ України".
Наслідки ракетної атаки 29 грудня
- Зранку 29 грудня російські загарбники атакували Україну крилатими, протирадіолокаційними та зенітними керованими ракетами. Їх було 69 – Повітряні сили знищили 54 з них.
- Прильоти відбулися в Києві, Харківській області, на Львівщині, Одещині й Прикарпатті – там ракета прилетіла прямо у житловий будинок та, на щастя, не вибухнула.
- Унаслідок масованої ракетної атаки загинуло троє людей та ще шестеро травмовані, серед них дитина.
- В Укренерго пояснили, що росіяни знову атакували українську енергосистему, але їм не вдалося досягти цілей. Пошкодження є, але вони спричинені й попередніми обстрілами.