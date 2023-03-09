У ніч на 9 березня у багатьох містах, зокрема і в Києві, пролунали вибухи. Сергій Притула розповів, як пережив нічний масований ракетний обстріл.

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Як Притула пережив тривожну ніч 9 березня

Волонтер запевняє, що пережив цю ніч на паркінгу, хоча спить зазвичай дуже міцно і може проспати початок тривоги.

Я дуже міцно сплю, але все-таки навіть якщо я не чую сирени, бахкає (вибух – 24 Канал) так гучно, що я прокидаюсь і пришвидшеним темпом біжу в підземний паркінг. В мене вже навіть подушка в машині заготовлена, там вже і добуваю ніч,

– поділився Сергій Притула.

Що мотивує Притулу не здаватися

Сергій також каже, що часто приїжджає на фронт до українських захисників, і саме вони надихають його працювати далі, наближаючи перемогу.

"Мене дуже надихають наші захисники. Ми маємо велике завдання бути гідними їх. Це просто настільки жахлива тотальна війна… Я думав, що у 201 4— 2015 роках я бачив справжню війну, але те, що відбувається зараз, — це зовсім інша історія", – пояснив Притула.

За його словами, людина може бути втомлена, але коли вона приїжджає на передову, дивиться на роботу хлопців, то розуміє, що ти просто не має права говорити, що вигоріла. "Ти стискаєш зуби і продовжуєш працювати далі", — зазначив він.

Дивіться повне відео з Сергієм Притулою:

Ракетна атака по Україні 9 березня: основне